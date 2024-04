Sorpreso a spacciare, in casa ha cocaina e hashish: due arresti a San Miniato

Due arresti e una segnalazione per sostanze stupefacenti a San Miniato. È successo ieri sera quando, durante i controlli del territorio, i carabinieri si sono accorti di un repentino passaggio di un pacchetto sospetto tra due individui. Insospettiti dall'azione fulminea, i militari hanno deciso di controllare la persona che aveva con sé l'involucro, constatando che il pacchetto sospetto conteneva una dose di alcuni grammi di hashish, per uso personale.

Intanto altri militari hanno tenuto sott'occhio la persona che aveva ceduto il pacchetto fino alla propria abitazione. Scattata la perquisizione, nell'appartamento era presente un'altra persona: qui i carabinieri hanno trovato 4 panetti di hashish, per un peso totale di circa mezzo kg, 40 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 400 grammi, materiale per il confezionamento dello stupefacente e circa 2mila 500 euro in contanti.

Al termine dei controlli, la persona che aveva originariamente ceduto la dose di hashish e l'altra persona trovata nell'abitazione, sono state condotte in caserma e infine al carcere di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il terzo soggetto, che aveva preso l'involucro, è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.