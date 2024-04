Controlli nelle strade di campagna nel Pisano, 4 denunce e 10 segnalazioni per uso di droga

Controlli dei carabinieri nel fine settimana, tra i comuni di Riparbella e Guardistallo in provincia di Pisa, hanno portato a 4 denunce per guida in stato di ebbrezza o con patente già revocata e alla segnalazione di dieci persone alla prefettura per uso personale di sostanza stupefacente.

Nel dettaglio i carabinieri della compagnia di Volterra hanno trovato alla guida tre conducenti sotto l'influenza di alcol e uno con patente revocata precedentemente. Durante i controlli dieci persone sono state trovate, a seguito di perquisizione, con modiche quantità di sostanza stupefacente nascosta nelle auto, per un totale di 15 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish. Oltre alla segnalazione, per tre conducenti è scattata anche la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida. All'esito dei controlli i militari hanno identificato 50 persone, 38 mezzi e sequestrato tre veicoli per mancanza di copertura assicurativa obbligatoria.