Elezioni San Miniato, Marzia Fattori si presenta al circolo Arci di Molino d'Egola

Mercoledì 24 aprile, alle ore 18:30, Marzia Fattori si presenta al circolo ARCI Molino d’Egola in via Giovanni Battista, 47. Sarà il primo momento pubblico di Marzia Fattori, in cui saranno illustrati i punti di partenza del programma. "È importante il dialogare con i cittadini, il comparto produttivo, le Associazioni Sportive e gli enti del Terzo settore, ogni spunto che verrà dagli incontri sarà preso in esame per l’ampliamento del programma" dichiarano in una nota del comitato elettorale di Fattori.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il simbolo. "Invitiamo tutti i cittadini. Al termine dell’incontro si terrà un’aperitivo con i partecipanti".