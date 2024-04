Giovani Democratici Firenze, dieci under 30 candidati a Consiglio comunale e Quartieri

I Giovani Democratici Firenze Città hanno votato in assemblea i nomi delle persone da candidare al Consiglio Comunale e ai Consigli di quartiere. Una nuova generazione composta da dieci under 30 che si candida per portare nei consigli nuove prospettive, capacità e il desiderio di affrontare le sfide e cogliere le opportunità che il presente e il futuro della città offrono.

“Da un anno lavoriamo per un percorso capace di rendere di nuovo protagoniste le realtà della società civile nel dibattito sulla Firenze che verrà – ha commentato il segretario dei GD Firenze città Simone Zetti –. Abbiamo riempito i nostri spazi con le loro idee, siamo scesi in piazza al loro fianco e oggi proponiamo al partito e alla cittadinanza una squadra capace di non tradire questa promessa e, anzi, di gridare i loro sogni ad alta voce. Abbiamo capito che il PD andava cambiato e che non bastava a se stesso, finalmente adesso siamo arrivati qua per dimostrarlo. Perché questo è il Partito di oggi, per la Firenze di domani”.

Al Consiglio Comunale Giuliano Struga, 25 anni, ex rappresentante universitario e responsabile lavoro e sociale dei GD Firenze Città. Promotore dell'ambulatorio per i fuorisede e dell’inserimento, all’interno dei bandi delle gare d’appalto, dell’uso di uno specifico contratto collettivo che impedisca il boucing contrattuale e garantisca una retribuzione dignitosa, una proposta accolta lo scorso ottobre dal gruppo consiliare del Partito Democratico.

Al quartiere 1: Rachele Risaliti, 21 anni, studentessa di scienze politiche e relazioni internazionali; Marco Tarallo, 29 anni, dottorando e supplente a scuola. Al quartiere 2: Lorenzo Casati, 25 anni, lavoratore. Al quartiere 3: Elisabetta Ginevra Iida, 23 anni, studentessa di relazioni internazionali e sicurezza globale, attiva nella rappresentanza studentesca. Al quartiere 4: Michelangelo Biondi, 23 anni, studente di economia aziendale e sportivo; Gabriele Tani, 20 anni, studente di lettere moderne e di un master all'Europa Business School di Amsterdam. Al quartiere 5: Niccolò Coppi, 21 anni, studente lavoratore, attivo nella CGIL e nell'associazionismo studentesco; Alessandro Pacheco Fattori, 21 anni, studente di giurisprudenza e rappresentante degli studenti; Andrea Michelle Raglianti, 20 anni, studentessa lavoratrice e fondatrice dell’associazione si.cura.

Fonte: GD Firenze Città