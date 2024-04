Incendio in un'abitazione a Quarrata, tetto parzialmente crollato: nessuna persona coinvolta

Incendio in un'abitazione a Quarrata nella serata di ieri. Sul posto, dalle 21, squadre di vigili del fuoco del comando di Pistoia, impegnate nello spegnimento delle fiamme che si erano propagate, per cause ancora in corso di accertamento, all'interno della soffitta all'ultimo piano. Il forte calore e la difficile accessibilità dei locali hanno reso difficoltoso il lavoro dei vigili del fuoco, coadiuvati da personale di Prato con una seconda autoscala.

Terminate le operazioni di spegnimento, il personale intervenuto ha poi proseguito nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, anche a causa del parziale crollo del tetto dell'abitazione. Fortunatamente nessuna delle persone che si trovavano nella casa è rimasta ferita o coinvolta nell'incendio.