Lupi ko nel derby, Castelfranco ha la meglio per 3-0

Toscanagarden Castelfranco-Kemas Lamipel S. Croce 3-0

Parziali: 25-23, 25-23, 25-20

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini (L), Brucini 17, Russo 1, Matteini 1, Camarri L., Petratti 8, Gatto 16, Giannini 3, Gallina, Moretti (L), Montini, Garibaldi, Baldini, Camarri N. All. Pagliai

Toscanagarden Castelfranco: Parentini (L), Testagrossa 11, Sanminiatesi, Crescini, Berberi 3, Nicotra 7, Dell’Endice, Aliberti 3, Simoni 13, Taliani (L); Galoppini, Ciappelli 9, Croce, Guemart. All. Mattioli

Arbitri: Di Bari Angela, Cervellati Giulio.

I giovani Lupi escono sconfitti dal derby di Castelfranco, incassando il terzo stop consecutivo. Tre gare sulla carta proibitive (a Camaiore, in casa con Grosseto, più questa del Pala Bagagli) hanno fruttato un solo punto ma a livello di classifica i biancorossi hanno retto il colpo: il + 2 di vantaggio sulla quintultima (che adesso è Anguillara) non consente di dormire sonni sereni ma nel rush finale la Kemas Lamipel tornerà ad affrontare formazioni della stessa “fascia” o di livello inferiore. Avranno la possibilità di tirar fuori vittorie sonanti e di mettersi in sicurezza, ma questo dipenderà comunque dalle proprie prestazioni, oltre che da quelle avversarie.

Saranno tre gli “spareggi” da vincere per poter festeggiare la salvezza. Il primo, già sabato prossimo, 27 aprile, al Pala Parenti. Avversaria di turno, la New Volley Sansepolcro, già retrocessa.

Tornando al match di questo sabato, i Lupi sono scesi in campo con l’assetto consueto: Giannini in regia, Gatto opposto, Brucini e Petratti ai lati, Russo e Matteini centrali, Gabbriellini libero. Toscanagarden ha risposto con Berberi e Ciappelli, poi Simoni e Testagrossa al centro, Nicotra e Aliberti a banda, Taliani libero. Assente per infortunio il capitano e leader (ed ex Lupo, come tanti altri) Francesco Da Prato.

La cronaca:

Nel primo set parte “in quarta” la squadra di casa. Il break conquistato dai neroverdi è importante, 13-8. I ragazzi di Pagliai si sistemano in campo e rispondono: un muro di Matteini su Ciappelli vale il -2, 14-12. La partita è combattuta ed equilibrata, nel finale un attacco di Gatto potrebbe portare gli ospiti ad annullare quasi definitivamente il gap ma la palla viene valutata fuori (tra le proteste di capitan Giannini) e Toscanagarden respira (22-19). Il coach chiama time-out. La reazione dei Lupi è…da Lupi perché un turno di servizio efficace, da parte di Brucini, e la pericolosità del solito Gatto riportano i biancorossi a contatto. Ancora Gatto, ben servito da Giannini, “spacca” il taraflex per il 22-22. Questa volta è Mattioli a fermare tutto. Al rientro del time-out avversario “non si sbaglia la battuta”, ma ai Lupi accade. Rimedia Petratti per il 23-23. Pagliai prova Gallina al servizio in luogo di Matteini, ma la battuta del palleggiatore sfila lunga regalando il primo set-point ai padroni di casa. Un regalo subito sfruttato da Castelfranco: ace di Ciappelli e squadre al cambio di campo con Toscanagarden in vantaggio 1-0.

2 set. Nella seconda frazione si riparte con grande equilibrio. I Lupi si portano addirittura in vantaggio (12-13), giocando alla pari con i blasonati avversari, sospinti dai tifosi giunti al Pala Bagagli da S. Croce. Castelfranco, però, è squadra esperta e ha tante soluzioni. I neroverdi piazzano un parziale perentorio e la ribaltano (17-14, poi 18-15). Sul 19-17 dentro Garibaldi, al servizio, per Petratti, mentre pochi punti prima era stato ancora Gallina a rilevare Matteini con il medesimo fine. Toscanagarden commette errore in attacco e i Lupi, come nel primo set, arrivano al rush finale con una sola lunghezza da recuperare. L’occasione per pareggiare i conti arriva proprio sul 19-18 ma, dopo due azioni di contrattacco sciupate per imprecisioni varie, la retroguardia ospite viene beffata da un pallonetto di Simoni. Castelfranco non ha bisogni di “regali” e scappa via. Rimedia Brucini (21-19. Nuova occasione per pareggiare sul 22-21, ma il diagonale di Gatto scappa fuori. Proteste ospiti per un tocco ma in serie B purtroppo il videocheck non c’è e fa testo la prima decisione della coppia arbitrale. Aliberti da ancora ossigeno ai ragazzi di Pagliai, sbagliando il servizio, ma Testagrossa li castiga, ancora una volta su contrattacco dal centro: 24-22. Il primo sideout è annullato da un buon diagonale di Petratti, ma al secondo tentativo Castelfranco la chiude, ancora una volta con il positivo Ciappelli.

3 set. I Lupi, sotto 2-0 nonostante la buona prestazione, reagiscono rabbiosamente e, per niente impauriti, continuano a spingere. Toscanagarden, però, dopo le incertezze iniziali, riprende a macinare gioco con continuità e a metà della frazione può contare sul solito buon break di vantaggio: 16-13. Questa volta, vuoi per episodi, che per stanchezza, ai Lupi non riesce l’aggancio e i padroni di casa scappano via, 18-13. La panchina biancorossa chiama “tempo” e al rientro i giovani ospiti appaiono trasformati: 18-16, e time-out Castelfranco. Sul 19-17 non va a buon fine il contrattacco dei Lupi che vengono poi castigati dal centro. Ciappelli fa volare i suoi sul 21-17, poi 24-20, al primo match-point Toscanagarden chiude la pratica con il primo tempo di Testagrossa. Durante questo terzo set, entrate preziose ad opera di Gallina e Moretti, Per Giannini e Gabbriellini.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa