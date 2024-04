Publiacqua: "Attenzione alle truffe. Segnalate ogni richiesta sospetta"

Una cittadina residente nel Comune di Firenze ci segnala una persona che, in zona via Antonio del Pollaiolo, ha telefonato per prendere un appuntamento a nome di Publiacqua per un presunto aumento delle tariffe.

Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno dei nostri incaricati sta facendo telefonate di questo tipo e che nessuno dei suoi incaricati entra all’interno delle proprietà private.

Publiacqua invita i cittadini a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.

Fonte: Publiacqua