Tra novità e conferme il Pd Fucecchio presenta i candidati a sostegno di Emma Donnini

Il Partito Democratico di Fucecchio presenta la propria lista a sostegno di Emma Donnini. Esperienza e novità - sono questi i criteri fondamentali sui quali è stata costruita la squadra per le Elezioni Amministrative del prossimo giugno.

Secondo Emma Donnini, "si tratta di una squadra che rappresenta bene i valori e la storia del Partito Democratico; alle candidate e ai candidati PD non mancano grinta e orgoglio e tanti sono i giovani, che sin dal principio mi hanno accompagnato con il loro entusiasmo". Alla loro prima esperienza sono Monica Asti e Rita De Pasquale e i giovanissimi Lubiana Caponi, Emanuele Fagioli, Lorenzo Favilli, Linda Fondelli e Gianmarco Geloso. Presentano la propria candidatura anche gli assessori uscenti Daniele Cei, Fabio Gargani, Valentina Russoniello e i consiglieri uscenti Francesco Bonfantoni, Raffaella Castaldo, Sabrina Mazzei, Marco Padovani e Irene Pagliaro.

Il capolista sarà Alberto Cafaro, che attualmente ricopre la funzione di capogruppo in Consiglio comunale e che, insieme al Segretario del PD Fucecchio, Luca Giorgi, commenta soddisfatto: "In questa lista c'è tanta voglia di mettersi in gioco, fare squadra, battersi per la nostra visione di Fucecchio. I nostri punti di forza sono l’esperienza, la competenza e la tanta voglia di fare dei nostri ragazzi". "È una bella squadra" conclude Luca Giorgi "le nostre candidate e i nostri candidati porteranno le nostre proposte concrete e i nostri valori nelle case dei Fucecchiesi e siamo certi che daranno un contributo decisivo alla campagna di Emma Donnini".

Fonte: Ufficio stampa