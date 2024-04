Alla guida in stato di ebbrezza, finiscono contro auto parcheggiate: due denunce nel Pisano

Denunciate nel weekend dai carabinieri due persone, entrambe alla guida in stato di ebbrezza. Nello specifico i militari di Peccioli sono intervenuti nel territorio di competenza dove un conducente aveva perso il controllo dell'auto, entrando in collisione con altre macchine parcheggiate e provocando danni a quest'ultime. Dopo i rilievi dell'incidente i carabinieri hanno sottoposto la persona al test dell'etilometro, che ha rilevato un tasso di 1,45 g/l, tre volte superiore al limite consentito per legge. Nei confronti dell'automobilista è scattato il ritiro della patente e la denuncia in stato di libertà.

Stesso copione per un altro incidente nel territorio di Volterra. In questo caso a rimanere coinvolto è stato il conducente di un motociclo che, perdendo il controllo, è andato a finire contro mezzi in sosta. In seguito gli accertamenti condotti al pronto soccorso dell'ospedale di Cecina hanno fatto emergere che la persona alla guida della due ruote aveva un tasso di 2,8 g/l, quattro volte oltre il limite. Anche in questo caso, scattati denuncia e ritiro della patente.