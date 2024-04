Be.Go. Music Academy al via: tutti i protagonisti della musica italiana

Giovedì 25 aprile prende il via la terza edizione della BE.GO. Music Academy, ideata dal Maestro Diego Calvetti, rivolta ad una nuova generazione di autori di canzoni e artisti che prevede percorsi di formazione, masterclass ed esibizioni davanti a professionisti del settore discografico/musicale, che si terrà fino a domenica 28 aprile presso il Teatro del Popolo di Castelfiorentino (FI). Per info: www.begomusicacademy.it

Ogni serata sul palco “Due Chiacchiere con…” con ospiti Kekko dei Modà (25 aprile), Il Tre (26 aprile), Paola Turci il 27 aprile e Emma Nolde, Legno, Alberto Bianco e Postino il 28 aprile, tre grandi artisti della musica italiana e quattro cantautori della nuova generazione che condivideranno la propria esperienza attraverso una chiacchierata con i presenti, che avranno la possibilità di interagire facendo domande. Per impegni irrevocabili dell'artista sopraggiunti in questi ultimi giorni, Bresh, precedentemente annunciato, non potrà essere presente alla serata del 26 aprile. Le sono state condotte da Angelo Baiguini – Speaker e direttore di RTL 102,5.

La grande novità di quest’anno è la possibilità per due partecipanti, giudicati più meritevoli, di firmare un contratto in esclusiva editoriale con Sony Music Publishing Italia, per gli iscritti alla sezione Masterclass. L’Accademia assegnerà, inoltre, due borse di studio da 1.000 euro ciascuna per gli iscritti alla sezione Masterclass, destinate all’acquisto di corsi di canto/musica o formazione musicale in genere, e/o acquisto di strumenti musicali o strumentazione per produrre musica. E una borsa di studio da 500 € spendibili sul sito www.strumentimusicali.net, per gli iscritti alla sezione AUDITION.

La BE.GO. Music Academy è divisa, infatti, in due sezioni: le “MASTERCLASS” rivolte ad un numero limitato di artisti (CANTAUTORI e GRUPPI) che potranno prender parte alle intere giornate di ascolti, laboratori e masterclass e le “AUDITION” rivolta ad artisti (INTERPRETI e CANTAUTORI) che si proporranno per un’audizione davanti ai discografici ed avranno la facoltà di esibirsi con un unico brano (edito, inedito o cover).

Gli artisti iscritti potranno partecipare alle masterclass ed esibirsi davanti a circa 30 professionisti del settore discografico/musicale di altissimo profilo, scelti con l’obiettivo di fornire ai partecipanti un parterre che possa rappresentare, in modo completo e ricercato, tutti gli ambiti della musica. Oltre ad essere docenti delle masterclass in programma, i professionisti ascolteranno, commenteranno e forniranno in tempo reale preziosi consigli ai partecipanti che si esibiranno sul palco del Teatro, mettendo a disposizione tutta la loro esperienza nel mondo musicale per permettere agli iscritti di costruire un proprio bagaglio di conoscenza necessario a creare un futuro più solido e concreto nella musica. Ecco alcuni nomi dei docenti e delle masterclass (Scrivere Canzoni”; Edizioni Musicali e Sync Licensing”; “Discografia e Management”; “Promozione e Comunicazione radio, tv e stampa”; “Scrivere Canzoni”; “Produzione Musicale”; “Immagine, contenuti video e social”, “Digital e Spotify” e “Il miglior approccio al Live”) in programma:

Diego Calvetti – produttore artistico, autore, direttore d’orchestra,

arrangiatore e ideatore della BE.GO. Music Academy

Lapo Consortini – arrangiatore, chitarrista ed autore

Roberto Razzini – amministratore delegato di Sony Music Publishing Italia

Claudia Zaffarano - A/R manager Sony Music Publishing Italia

Alberto Grimaldi - A/R manager Sony Music Publishing Italia

Shune – produttore

Antonio Laino - Soundreef ltd.

Ermanno Becchis – Soundreef ltd.

Michele Bargigia "Giotto" – autore e pianista

Valentina Spada – promoter radiofonica

Maurizio Fabrizio – autore

Valentina Parigi – manager

Angelo Baiguini – direttore artistico di RTL 102,5

Mauro Miclini – direttore della programmazione di RADIO M2O

Jacopo La Vecchia - presidente di Honiro Label

Veronica Rauccio – autrice e social media manager

Karin Amadori – autrice

Pio Stefanini – produttore ed arrangiatore

Giuseppe Anastasi – autore

Gabriele Lo Piccolo – ufficio stampa

Ronny Aglietti - bassista e live performer

Mattia “Cino” Cerri – produttore artistico ed autore

Daniele Coro – produttore artistico ed autore

Silvia Vavolo – autrice e content creator

Antonio Del Prete - Radio Rosa

Antonio Iammarino - autore e produttore

Giovanni Amati - autore e produttore

Vincenzo Raccuglia - autore e produttore

Filippo Ogliar Badessi - manager

Shune - produttore

Elia Mangiatordi - fonico

"La Be.Go. cresce ogni edizione di più. Per me è davvero un piacere avere così tanto sostegno e supporto dagli addetti ai lavori che con entusiasmo partecipano attivamente allo svolgimento di questa accademia. Inoltre, in questa edizione, abbiamo anche il supporto importante di Sony Music Publishing che mette a disposizione due contratti di esclusiva editoriale per due autori/artisti che si riveleranno particolarmente interessanti e talentuosi. Questo vuol dire poter dare delle opportunità vere e concrete a chi vuol intraprendere questo mestiere." Diego Calvetti.

"Sono davvero entusiasta per questa nuova edizione della Bego Music Academy, che riporta Castelfiorentino al centro del panorama della musica nazionale. Di nuovo avremo modo di incontrare artisti di grande livello, e di conoscere nuovi talenti che si fanno strada in questo mondo così affascinante. Sono felice del percorso di crescita che abbiamo fatto in questi anni, e che ha portato a eventi di assoluto livello, e grato al Maestro Calvetti per questo dono che ha fatto a Castelfiorentino, che ha potenzialità per svilupparsi ulteriormente”. Alessio Falorni, Sindaco di Castelfiorentino (Fi).

Importante contributo per la realizzazione dell’evento è il supporto come main sponsor di SEBACH spa, azienda leader in Italia nel noleggio di bagni mobili, molto attiva nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento dal vivo.

Si ringraziano anche la Banca Cambiano 1884 S.p.a., il Comune, il Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Radio partner ufficiale: Radio Rosa.

Fonte: Ufficio Stampa