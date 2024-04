Boxe Mugello ai vertici nazionali: società premiata in Consiglio regionale

Una coppa del Consiglio regionale alla ASD Boxe Mugello per il primo posto nazionale tra le società organizzatrici e per il prezioso contributo a tutto lo sport toscano. È stato il presidente dell’Assemblea toscana, questa mattina, lunedì 22 aprile, nella sala del Gonfalone di palazzo del Pegaso, a consegnare il riconoscimento al presidente del sodalizio sportivo Claudio Cantini.

Gabriele Sarti, maestro benemerito della Boxe Mugello, che fa parte della commissione tecnica nazionale, ricorda che “la nostra società è stata fondata nel 1982 ed è sempre stata ai primi posti in Italia per l’organizzazione, fino a raggiungere il primo posto quest’anno. Aver organizzato 24 manifestazioni l’anno scorso rende questo riconoscimento del tutto meritato. Ora ci aspettiamo dal territorio del Mugello che prevalga il buon senso e si risolvano i problemi che al momento rimangono aperti”.

Il presidente del Consiglio regionale ha espresso il compiacimento e la soddisfazione per il premio conferito alla società sportiva del Mugello, in ragione del grande lavoro che svolge sul territorio, che permette di avvicinare tante ragazze e tanti ragazzi allo sport. La capacità di questo gruppo di persone, ha spiegato, ha reso possibile raggiungere simili risultati.

Alla cerimonia di conferimento hanno preso parte anche il vicepresidente della Boxe Mugello Luigi Magherini e i consiglieri Roberto Cartacci, Renzo Sarti e Massimiliano Bartolozzi.

“Sono molto contenta per questo premio a una società come la nostra, che dimostra come anche in zone piccole come il Mugello, con grande impegno si possono organizzare manifestazioni di livello nazionale”, ha dichiarato Elettra Cartacci, atleta della Boxe Mugello.

Secondo la consigliera regionale che ha proposto all’Ufficio di presidenza un premio per la Asd Boxe Mugello, si tratta di un riconoscimento alla generosità di tante persone e alla loro capacità di mettersi a disposizione e svolgere una funzione sociale.

Massimiliano Bartolozzi, consigliere della Boxe Mugello parla di “grandissima soddisfazione che ci ripaga dell’impegno che ci ha visti protagonisti l’anno scorso. Organizzare una media di una manifestazione pugilistica ha comportato un grandissimo sforzo, dal punto di vista umano e piscologico, che ci ha permesso di tenere il passo delle maggiori società italiane”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa