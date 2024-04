Cia Toscana Centro inaugura la nuova sede a Prato

È stata inaugurata la nuova sede di Prato, della Cia Toscana Centro, in via dei Ciliani 86/b. "È stato un giorno molto importante per la Cia Toscana Centro – ha sottolineato il presidente Sandro Orlandini – per la presenza di numerosi agricoltori di questo territorio, e per tanti colleghi che sono i protagonisti principali di questo ulteriore avanzamento della Confederazione. Un grazie alle istituzioni presenti, che hanno espresso parole importanti per la nostra organizzazione".

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco di Prato, Matteo Biffoni, e di tanti agricoltori. Oltre agli interventi del presidente Orlandini e di Biffoni, sono intervenuti il direttore Cia Toscana Centro Lapo Baldini, il presidente Agia Toscana Lapo Somigli, Giordano Pascucci direttore Cia Toscana. È seguito il Consiglio Direttivo Cia con l’intervento del presidente regionale Valentino Berni.

"La nuova sede, già operativa da due settimane – commenta il direttore Lapo Baldini – rappresenta un importante elemento di crescita per la nostra struttura, migliori servizi per gli agricoltori associati e per i cittadini. L’inaugurazione alla presenza di numerosi agricoltori, di dipendenti e cittadini di Prato è un bel segnale di fiducia, a loro va un ringraziamento, compresi coloro che non sono potuti intervenire ma che hanno contribuito in modo determinante all'apertura dei nuovi uffici".

Fonte: Cia Toscana