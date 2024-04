Cip-Ghizzani inarrestabile verso i playoff: quindicesima vittoria consecutiva

Cip-Ghizzani - Tema Project Calenzano: 3 - 0 (25-18, 25-12, 25-23)

Cip-Ghizzani: Aglietti (L2), Agnetta, Barnini, Del Carlo, Farieri, Lari (K), Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Tofanari, Zingoni; I all. Buoncristiani, II all. Furiesi

Tema Project Calenzano: Batistini (K), Caberlotto, Calosi, Capone (L1), Cilio, Guidi A., Lamperi, Paolini, Quercioli, Ravenni, Sarri (L2), Spadi, Zocchi; I all. Guidi F.

Ancora una vittoria della Cip-Ghizzani che sul campo di casa sconfigge Calenzano in tre set. Per la squadra di Buoncristiani, ormai già qualificata ai play off, si tratta della 15° vittoria consecutiva, nonché la 19° su 20 partite giocate.

Le ragazze hanno faticato in avvio del primo set per poi ingranare e aggiudicarsi in velocità i primi due parziali. Il livello è poi decisamente calato nel terzo, in cui i molti errori da entrambe le parti non hanno regalato un bello spettacolo se non per alcune azioni isolate.

Prendiamo però il buono dalle prime due frazioni della partita in cui le ragazze hanno messo a segno diversi ace e gli schemi di gioco hanno funzionato. Largo spazio anche a chi ne ha avuto di meno durante la stagione, dando prova di quanto ogni risorsa di questa squadra possa essere pericolosa per gli avversari.

Sabato ci sarà l'ultima partita di campionato della Cip-Ghizzani, che affronterà in trasferta la seconda in classifica Empoli.

Nessuna pausa poi per le ragazze di Buoncristiani, che proseguiranno gli allenamenti pronte a dare il massimo nei play off validi per la promozione in Serie B2. Tuttavia dovremo aspettare la fine del campionato per poter stilare la classifica delle migliori prime dei tre gironi e sapere in quali date giocherà la nostra squadra.

TABELLINO

Scardigli: 10

Zingoni: 8

Farieri: 7

Del Carlo: 6

Lari: 6

Tofanari: 3

Agnetta: 2

Fonte: Ufficio stampa