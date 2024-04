Con il servizio civile, l'Avis Montespertoli aumenta del 10% le donazioni di sangue

Il coinvolgimento e la sensibilità della comunità di Montespertoli hanno portato al raggiungimento dei nostri obiettivi.

Attraverso un'attenta analisi dei dati delle donazioni del 2023, la nostra sede Avis ha dimostrato un impegno costante nel soddisfare le esigenze dei malati.

Non solo abbiamo monitorato attentamente le donazioni in base alle richieste del centro regionale sangue, ma abbiamo anche lavorato per aumentare sia il numero totale di donazioni che di donatori.

Un ruolo fondamentale è stato giocato da Alessia Peruzzi, volontaria del servizio civile, che con grande determinazione ha cercato di coinvolgere donatori inattivi da anni. Grazie al suo rigoroso controllo, siamo riusciti ad aumentare il numero di donazioni per ogni donatore.

Nel complesso, abbiamo registrato un aumento del 10% delle donazioni, raggiungendo il record di 412 donazioni, superando per la prima volta le 400 donazioni. Abbiamo inoltre accolto 27 nuovi donatori e riattivato 31 donatori. La generosità e l'altruismo dimostrati dai cittadini di Montespertoli ci danno fiducia che il numero di donatori continuerà a crescere. Attualmente, i donatori Avis rappresentano il 3% della popolazione, un segno tangibile del forte impegno della nostra comunità.

Il nostro consiglio attuale è composto da membri attivi e determinati e supportato da individui altrettanto volenterosi che insieme portano avanti numerose iniziative sul territorio.

Nonostante le sfide che affrontiamo, collaboriamo con il gruppo "Vitamina M" per due iniziative annuali, abbiamo una squadra di calcetto, organizziamo attività di trekking e passeggiata dei cani.

Inoltre, siamo orgogliosi di essere punti di riferimento per la raccolta fondi di importanti organizzazioni come Anlaids, Telefono Azzurro, WWF e Telethon. Abbiamo stretto e continueremo a stringere convenzioni con negozi e strutture locali per offrire vantaggi ai donatori Avis.

Il presidente Carlo Antichi conclude con un appello a tutti i Montespertolesi: venite a donare il sangue, perché dietro ogni donazione c'è una vita che può essere salvata.

Fonte: Avis Montespertoli