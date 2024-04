Dj con tracce scaricate e lavoratori a nero, la finanza interviene a Castelfranco

I finanzieri di San Miniato sono intervenuti nel corso di una serata musicale in un locale a Castelfranco di Sotto, segnalando gli organizzatori e due dj alla SIAE per violazioni delle norme del diritto d'autore. Entrambi i dj non avevano la licenza da parte dell'ente che si occupa di pubblici spettacoli e uno dei due aveva anche brani riprodotti presumibilmente dopo essere stati scaricati in modo illecito e senza contrassegno Siae. Per questo è stato denunciato per la norma sul diritto d'autore, art. 171 ter della Legge 633/1941.

Nel locale poi sono stati trovati tre lavoratori che gestivano i flussi d'ingresso all'accesso, sistemavano i locali e distribuivano bevande. Due di questi erano in nero, senza contratto, mentre uno era irregolare perché impiegato in mansioni diverse da quelle previste per contratto. Inoltre non risultavano pagamenti tracciati da diverse mensilità.

Le sanzioni amministrative sono pari a oltre 12mila euro, e potranno salire fino a 17mila se il multato non provvederà entro i tempi previsti.