Dovevano essere in carcere, rintracciati a Prato: due arresti e due denunce

Negli ultimi giorni, durante i controlli del territorio dei carabinieri a Prato finalizzati alla sicurezza e al contrasto dei reati contro il patrimonio, due persone sono state arrestate e due denunciate. Nel dettaglio nella tarda serata del 15 aprile i militari di Prato, unitamente alla compagnia di Intervento Operativo del 6° Btg "Toscana", hanno rintracciato un uomo di 47 anni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova Ufficio Esecuzioni Penali, per il reato di rapina e lesioni personali, con pena detentiva da scontare in 7 anni. L'uomo, arrestato, è stato associato al carcere di Prato. Altro soggetto con ordine di carcerazione rintracciato dai carabinieri nella mattina del 20 aprile: sull'uomo, 32 anni di origine albanese, pendeva una condanna da scontare di 6 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Adesso si trova nel carcere di Prato.

Il giorno successivo, 21 aprile in tarda serata, i carabinieri di Prato e i carabinieri della compagnia di Intervento Operativo del 6° Btg "Toscana", in Piazza Mercatale hanno controllato un uomo di 32 anni, di origine nigeriane, pregiudicato, irregolare sul territorio nazionale, il quale alla vista dei militari ha tentato la fuga alla guida di una bicicletta. Prontamente fermato, è stato trovato con due pezzi di hashish, rispettivamente da 40 grammi e 7 grammi circa e 240 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dello spaccio, ed una lametta da barba utilizzata per il taglio dello stupefacente. Il tutto è stato sequestrato mentre il 32enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Infine nello stesso giorno i militari pratesi hanno denunciato in stato di libertà, per possesso di arnesi da scasso, un uomo di 42 anni di origine marocchina, pregiudicato. Il 42enne è stato notato con atteggiamento sospetto in via Colombo e, alla vista dei carabinieri, avrebbe tentato di allontanarsi. Fermato e sottoposto a controllo è stato trovato con gli arnesi da scasso, un cacciavite nascosto nella tasca del giubbotto e una tronchese nello zaino.