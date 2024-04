Due nuove ambulanze per la Misericordia di San Casciano: in attesa della nuova sede

Alle 9.30 di ieri il parroco don Massimiliano Gori (propositura di San Cassiano) ha benedetto le due nuove ambulanze per le persone che ne usufruiranno, di fronte a un folto pubblico di astanti, le sorelle e i fratelli della Misericordia sancascianese. Alle ore 10 è iniziata l'assemblea ordinaria con il ricordo commosso dei fratelli che nel 2023 sono scomparsi e a cui è stato dedicato un "Eterno riposo". Il Governatore, professor Marco Poli, ha poi ringraziato le sorelle e i fratelli volontari, i soci e i dipendenti "e tutta la popolazione che ci sostiene" ha aggiunto.

Non sono mancati i ringraziamenti al Magistrato dell'Arciconfraternita che "ha portato avanti in questi tre anni tutto il lavoro necessario che oggi ci porta qui, di fronte a questa assemblea - ha poi continuato Poli - per presentare il bilancio e il progetto della nostra nuova sede. Ringrazio anche l'ufficio amministrazione per il grande e sentito impegno, profuso con spirito di servizio e di abnegazione". La Misericordia è composta da volontarie e volontari che si dedicano alla carità e alla fratellanza, seguendo gli insegnamenti cristiani. Aiutano gli altri in situazioni di bisogno, mettendo in pratica, con le loro azioni, i valori delle Sette Opere di Misericordia sia spirituali che corporali. All'Arciconfraternita sono iscritti in tutto quasi duemila persone.

Nel 2023 gli interventi sanitari sono stati quasi 5000 e i servizio di trasporto sociale 2400. Le sorelle e i fratelli attivi volontari sono circa 400. "ll lavoro della Protezione Civile è stato fondamentale - ha poi ricordato il Governatore - nel fornire assistenza nei luoghi colpiti da catastrofi naturali e nel garantire un costante sostegno al nostro territorio. La loro opera è preziosa e indispensabile per garantire la sicurezza e il benessere delle persone durante situazioni di emergenza".

Dopo l'intervento di Poli, si sono succeduti il professor Paolo Bandinelli, presidente della Servizi: "Le visite effettuate presso il poliambulatorio della Misericordia - ha precisato - sono state 20.540 e crescono di anno in anno per numero e per qualità".

Hanno preso la parola i revisori dei conti, il dottor Andrea Casini e il dottor Raffaele Susini, dando parere favorevole all'approvazione del bilancio e ringraziando l'ufficio amministrativo per il supporto e la collaborazione fattivi. Sempre il Governatore ha illustrato poi il conto economico e lo stato patrimoniale.

L'architetto Simone Loia ha invece presentato all'assemblea il progetto per la nuova sede della Misericordia: "Mi sono ispirato, ricordando la mia esperienza di volontario attivo - ha affermato - e modifico il progetto, di volta in volta prestando ascolto a chi quotidianamente vive la Misericordia". Nel progetto ci saranno numerosi ambienti dedicati sia ai volontari che ai fruitori prestando particolare attenzione alle zone di attesa, al back e al front office. Vi saranno due sale: per i corsi e per le riunioni del Magistrato. Il progetto sarà improntato all'ecosostenibilità.

L'assemblea ha approvato all'unanimità sia il bilancio che il progetto della nuova sede, prima di recarsi in piazzetta Simone Martini insieme al governatore Poli per il taglio del nastro inaugurale delle due ambulanze, alla presenza del sindaco Roberto Ciappi e del presidente di ChiantiBanca, Cristiano Iacopozzi che, nei loro interventi, hanno sottolineato come il volontariato sia un'attività meritoria che vada sempre sostenuta.

Fonte: Misericordia di San Casciano in Val di Pesa