Elezioni Gambassi, Setteducati (csx): "I nostri obiettivi su turismo, scuola e infrastrutture"

Samanta Setteducati, candidata a sindaca di Gambassi Terme insieme alla lista sostenuta dal Partito Democratico VIVIAMO GAMBASSI TERME, da Lunedì 15 Aprile ha dato inizio agli incontri con cittadini e associazioni per presentare il suo programma, focalizzato sul coinvolgimento attivo dei cittadini, sul potenziamento del turismo e sull'incremento dell'attrattività del territorio.

Uno degli elementi chiave del programma è l'istituzione dei "Tavoli Permanenti", dove i cittadini del Capoluogo, delle Frazioni, le associazioni e i rappresentanti di categoria potranno incontrarsi regolarmente per discutere delle questioni più rilevanti per la comunità. Questi momenti di confronto saranno il fulcro del dialogo, garantendo una porta sempre aperta alle istanze dei cittadini sia singoli che organizzati in gruppi.

Altro tema trainante del programma è il turismo, relativamente al quale la lista fissa i suoi obiettivi principali:

- continuare a gestire il turismo in stretta connessione con la cultura e le attività produttive, promuovendo e valorizzando ancora di più il territorio nella sua variegata offerta turistica, partendo dalla fidelizzazione dell’ospite per incentivarlo ad una frequentazione più assidua puntando su un turismo fatto di “esperienze ed emozioni”, non “mordi e fuggi” e che induca la voglia di ritornare;

- turismo ludico con attività sportive, denominato anche turismo sportivo: un’idea nuova di turismo che punta a portare famiglie e atleti a scegliere Gambassi come meta delle loro attività. Con l’occasione potranno visitare il nostro bellissimo paese, le Terme, il giardino e le campagne circostanti.

- sostenere la promozione dell’attuale unico stabilimento termale, valutando la nascita di altri poli termali come quello possibile della sorgente sulfurea di Bagni di Mommialla, anche per diversificare l’offerta e la tipologia di cure;

- lavorare attivamente per proseguire nella promozione e valorizzazione della Via Francigena e della Via del Sale.

Setteducati intende inoltre promuovere l'apprezzamento del centro storico come luogo ideale per vivere, con appositi incentivi per le giovani famiglie e azioni mirate per renderlo un luogo vivo e abitato. Il potenziamento dell'illuminazione nel parco e nel centro storico è un'altra priorità, insieme alla trasformazione del polo sportivo in un punto di riferimento a livello territoriale, sfruttando la posizione strategica potenziata dal completamento della S.R. 429.

Setteducati ha anche posto l'attenzione sulla riqualificazione e valorizzazione degli spazi interni dell'Istituto, come la "vecchia palestra", con l'obiettivo di sfruttare il sostegno finanziario proveniente da enti regionali, nazionali ed europei e sulla necessità di mantenere tutti i servizi scolastici per i quali l’Istituto Comprensivo Giovanni F. Gonnelli, è sempre stato riconosciuto come un’eccellenza in tutta la Valdelsa.

Un altro punto fondamentale del suo programma riguarda gli investimenti sulla manutenzione e sul mantenimento in efficienza delle infrastrutture pubbliche, compresi edifici, aree verdi, strade e tutto ciò che è relativo all’arredo urbano.

La candidata si impegna inoltre a realizzare nuovi parcheggi nelle zone di Pozzi Vecchi e via Leonardo Da Vinci, nonché a ripristinare la SP64 Certaldese, cercando, per quanto riguarda quest’ultima opera, di intercettare finanziamenti anche a livello sovra comunale.

Infine, il programma prevede lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), che porteranno vantaggi in termini di utilizzo di nuove tecnologie, ecologia, risparmio energetico e supporto per le situazioni socialmente più delicate.

La candidata ha espresso fiducia nell'attuazione di questi progetti, sottolineando l'importanza di un approccio collaborativo e inclusivo dei cittadini per il benessere e uno sviluppo sostenibile della comunità di Gambassi Terme.