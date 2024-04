"Festa Antifascista", presidio e corteo il 25 aprile a Montespertoli

Recenti episodi di vandalismo filonazista a Montespertoli hanno attirato l'attenzione ed esortato ad una presa di posizione forte: tre svastiche sono comparse prima sui colori della bandiera palestinese e la scritta “Restiamo Umani”, poi su una bandiera della pace fuori dalla sede di un progetto di comunità a San Quirico in Collina, Montespertoli.

È evidente che il nostro territorio è attraversato da "nostalgie" che vanno oltre la "rievocazione storica" e che questi fenomeni si combattono con la conoscenza, la memoria e la condivisione: c'è una Montespertoli che ripudia ogni forma di fascismo e che ha deciso di scendere in piazza per festeggiare la Liberazione e ricordare alcuni principi fondanti della nostra Costituzione.

È nata quindi una Rete Antifascista di Montespertoli che ha indetto per il 25 aprile un raduno ed un corteo per coinvolgere la cittadinanza e difendere i presidi antifascisti sul territorio. Hanno aderito realtà del paese ma anche entità e collettivi dai comuni circostanti, con l'obiettivo di esprimere solidarietà a questo nucleo di attivisti ed organizzare un corteo il più colorato, rumoroso e plurale possibile, dando voce alle tante forme di promozione e diffusione dei valori antifascisti. Dalla lotta partigiana abbiamo imparato che la libertà ottenuta con la Resistenza va difesa ogni giorno, che intolleranza ed oppressione si nascondono dietro ignoranza e manipolazione e che ogni libertà, ogni diritto, deve essere riconquistato e ribadito di giorno in giorno, qui e per tutti i popoli in lotta.

L'appuntamento è per le 15 in Piazza del Popolo con un presidio che vedrà alternarsi interventi parlati e musicali, un laboratorio artistico ed una condivisione conviviale. Seguirà un corteo per le strade del centro di Montespertoli ed uno spettacolo musicale dal titolo "Campi di battaglia. Voci in cerca di pace" a cura del gruppo musicale Vincanto. Tra gli interventi musicali spicca quello dell'orchestra di percussioni Bandao e dei cori popolari MirinCoro e Vociperaria, oltre alle musiche dell'Ensemble Orentale di Prima Materia. Tra le adesioni e gli interventi si annunciano ARCI Firenze ed Empolese-Valdelsa, ANPI Fucecchio e Vinci, Donne contro la Guerra di Montespertoli, Forum permanente delle donne di Castelfiorentino e Empoli per la Pace. Tutte le realtà e le soggettività del territorio sono invitate a partecipare all'iniziativa proponendo interventi e diffondendo questo appello per dare VOCE, CORPO E PRESENZA ALLA RESISTENZA, ANCHE A MONTESPERTOLI!

Fonte: Rete Antifascista Montespertoli