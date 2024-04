Fuori i Lupi dalla Coppa Italia, gara combattuta e rammarico per due soli punti

Gara 2 degli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia segna la fine della stagione 2023-24 per Kemas Lamipel Santa Croce. La formazione di coach Bulleri, purtroppo, nonostante la buona prestazione del Pala Francescucci, scrive i titoli di coda di un’annata sportiva intensa e difficile. È il quarto stop imposto ai biancorossi dalla formazione lombarda, il terzo al quinto set, sinonimo che la differenza fra le due formazioni si trova in piccoli dettagli. Già in apertura il match lasciava presagire l’ennesima gara combattuta, tra due formazioni determinate a superarsi e a passare il turno. Pedron e Coscione sono riusciti tenere alto il livello di gioco coinvolgendo tutte le proprie bocche da fuoco. L’equilibrio ha regnato anche al tie-break ma alla fine, per soli due punti, i Lupi hanno visto sfumare gara 3 e la possibilità di continuare a giocare. Un vero peccato.

La cronaca del match.

Bulleri schiera il sestetto che aveva iniziato gara 1: Coscione-Lawrence, Allik-Colli, Cargioli-Mati, Loreti. Denora risponde con Pedron-Gamba nella diagonale principale, Galliani-Bacco, Aguenier-Monguzzi, Butti.

Il primo set parte in equilibrio con Allik da una parte e Galliani dall’altra a trascinare i propri: 4-4. Il primo doppio vantaggio arriva su 4-6 grazie all’ace di Lawrence, nulla che rompa comunque il ritmo di gara con Cantù che torna subito in parità grazie a Galliani che mette a segno il terzo punto del set con Allik fermato a muro da Aguenier: 7-7. Il parziale prosegue in grande equilibrio con Santa Croce che mette spesso la testa avanti ma non riesce a prendere il largo: 13-13. Monguzzi al servizio cerca il +2 sul 16-14 ma il video check conferma ancora la parità: 15-15. Il primo vantaggio significativo arriva solo sul 19-17 con il muro di Monguzzi su Mati che costringe Bulleri prima al time out poi al cambio del centrale con Russo. I laterali, nel frattempo, rispondono positivo alle chiamate di Coscione e tutto torna di nuovo in equilibrio: 19-19. È il turno al servizio di Gamba a rompere definitivamente gli equilibri del set, il suo break point al servizio vale il 22-19. Santa Croce cerca di rimanere attaccata all’avversario ma il primo tempo di Monguzzi e l’errore al servizio dei biancorossi valgono il set-point per i canturini: 24-21.

Bulleri, che aveva già inserito Parodi, esegue un secondo cambio mettendo dentro anche Brucini e sono proprio i due schiacciatori ad accorciare le distanze: 24-23. Denora chiama un discrezionale e al rientro i suoi chiudono il set 25-23.

Bulleri conferma il sestetto che aveva iniziato il set precedente ad eccezione di Parodi per Allik. Diverso è invece l’approccio dei toscani che, grazie ad un ottimo Coscione, in regia come a muro, si portano avanti 0-3. L’intera formazione convince sia in attacco e che a muro: 2-6. La Kemas Lamipel mantiene il largo fino al 5-9 poi Cantù cerca di invertire la rotta: Galliani e compagni sono incisivi in attacco mentre Santa Croce soffre il sistema muro-difesa di Cantù: 8-9. Non basta però per prendere in mano le redini del gioco con Lawrence in grande spolvero: 10-12. Gamba tenta di rimane attaccato agli avversari (13-14) ma Santa Croce ritrova il largo con due muri punto che segnano il 14-18 e il conseguente time out lombardo. Al rientro i padroni di casa aggressivi in fase offensiva e cinici in difesa centrano il 17-18. Anche Bulleri viene premiato dal conseguente time out: 17-20 ma è un fuoco di paglia, Lawrence viene prima fermato a muro poi la sua parallela out vale il definitivo pareggio di Cantù: 20-20. Il punto a punto prosegue ad oltranza anche ai vantaggi fino al mani-out decisivo di Lawrence: 24-26.

Il terzo set si apre con il punto a punto del set precendente fino al 3-3. Gamba in attacco e Agenier al servizio prendono il largo 7-3. Santa Croce accorcia ma i padroni di casa trovano il secondo breakpoint che riapre il gap: 9-5. Bulleri sostituisce Lawrence per Gatto mentre invariato resta invece il +4 di Cantù, complici gli errori diretti dei toscani. La difesa di Loreti e l’astuzia di Parodi battezzano il 14-12 prima che Cantù torni al +4 con conseguente time out biancorosso: 17-13. Al rientro il servizio di Gamba segna il definito black -ut di Santa Croce checonsegna a Cantù il 20-13, poi 23-15. Nonostante il break point al servizio di Allik (23-18), entrato per Colli, Cantù chiude la frazione di gioco 25-18.

Santa Croce non si da per vinta e e nel quarto set si porta avanti 4-6 grazie al servizio di Mati. Coscione, Parodi e Loreti sono una certezza e sigillano il +2: 7-9. Galliani viene fermato due volte a muro, sul servizio di Coscione, e i biancorossi prendono il largo: 8-12. Denora chiede il primo time-out del parziale ma i suoi interrompono il breakpoint solo sul 9-14. Parodi sugli scudi allarga maggiormente il gap e l’ace di Mati firma l’11-19. Nonostante i tentativi di Agenier e compagni, Santa Croce entra nella fase calda del set sul 14-20. Quagliozzi entrato dalla panchina per Monguzzi cerca di accorciare il gap fino al set point consegnato da un errore dei padroni di casa sul 18-24. Gatto, sugli scudi, chiude 19-25. Si decide tutto nel set corto.

Il tie break parte a tinte biancorosse con due muri su Gamba per lo 0-2. Cantù centra il pareggio sul 4-4 con due errori diretti della Kemas Lamipel, poi il vantaggio sul 6-5. Un errore diretto degli ospiti vale il cambio campo sul 8-7. Cantù trova poi doppio vantaggio e Bulleri interrompe il gioco, azzeccando sia il time out che il successivo cambio di Brucini al servizio: 9-9. Si assiste ad un grande spettacolo da entrambe le parti del campo con difese spettacolari ma Gamba mette a terra il 13-11. Monguzzi trova due match-point, 14-12. Gamba mette a terra il 15-12 ma l’arbitro si accorge di una “pestata” sulla riga dei 3 metri: si torna 14-13. Gatto con un ace annulla e il secondo match point. Denora chiama l’ultimo discrezionale: un errore al servizio e il muro su Parodi all’ultimo attacco condannano i biancorossi alla sconfitta.

Pool Libertas Cantù-Kemas Lamipel S. Croce 3-2

Parziali: 23-25, 26-24, 25-18, 19-25, 16-14

Pool Libertas Cantù: Magliano 3, Monguzzi 10, Butti, Gianotti, Ottaviani, Aguenier 15, Pedron 1, Quagliozzi, Galliani 15, Bacco 7, Picchio, Rossi, Gamba 20. All. Denora

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini (L), Coscione 5, Cargioli 5, Lawrence 14, Loreti (L), Brucini 1, Parodi 11, Petratti, Russo, Gatto 10, Giannini, Allik 13, Mati 11, Matteini, Colli 8. All. Bulleri

Arbitri: Pasin Marco, Manzoni Barbara

Fonte: Lupi Santa Croce