Dimostrazioni ed emozioni nella Giornata della Protezione Civile a Certaldo - Le foto

Tutti gli scenari di salvataggio e pronto intervento sono stati rappresentati nella seconda Giornata della Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa che si è tenuta ieri a Certaldo, in tutta piazza della Libertà. Moltissimi stand hanno illustrato ai presenti quali sono le attività di soccorso degli enti presenti in tutto il territorio del circondario: dai vigili del fuoco a Misericordia, Pubblica assistenza, Croce Rossa, passando per i volontari dell'antincendio boschivo fino ai cani da salvataggio.

A tenere le fila dei tanti incontri, Irene Rossi e Cristina Ferniani, speaker di Radio Lady 97.7, media partner dell'iniziativa.

Tra le dimostrazioni più spettacolari, la simulazione di un incidente stradale con soccorso del ferito investito e la manovra dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere persone all'interno dell'abitacolo. Sempre i vigili del fuoco hanno messo in atto un incendio tramite fuga di gas, mostrando come domare le fiamme da una bombola. La Misericordia di Empoli ha allestito in breve tempo un tendone per un campo base in breve tempo, mentre la Vab ha fatto dimostrazioni di taglio di grossi tronchi d'albero con i mezzi a disposizione. Infine, Prociv-Arci, Vab e Racchetta in tempo record hanno allestito una vasca usata per raccogliere l'acqua da utilizzare tramite sorvoli in elicottero per domare gli incendi boschivi.

Rivivi tutti quei momenti con la maxi-gallery di seguito.