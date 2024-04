Guarguaglini si ricandida a sindaco di Radicondoli: "Pronto a continuare il lavoro avviato"

“Mi candido per portare a conclusione il lavoro svolto in questo primo mandato”. Parte da qui Francesco Guarguaglini, attuale primo cittadino di Radicondoli, per confermare la sua disponibilità a continuare il lavoro per i 5 anni che abbiamo di fronte. E c’è già la data della presentazione della candidatura: mercoledì 24 aprile alle 18.30, presso Palazzo Bizzarrini.

“Il bisogno di dare ancora più forza alle nostre energie ci ha indotto a creare una nuova Associazione “Energie per Radicondoli – ETS” che sosterrà la mia candidatura a sindaco”, fa notare Guarguaglini.

Si parte dai risultati del primo mandato. “In primis il rilancio socio-economico grazie al progetto WivoaRadicondoli che ho seguito passo passo – osserva Guarguaglini – E l’Incremento dei residenti, più 6% in meno di 3 anni dopo aver assistito ad un declino costante dal dopoguerra fino ad oggi. A questo si aggiungono la riapertura di 6 negozi di vicinato chiusi tra il 2018 e il 2020 e le aperture di ulteriori 11 attività economiche concretizzando oltre 20 nuovi posti di lavoro nonché l’aumento annuo del 50% delle presenze turistiche nel periodo 2021-2023 e la visibilità del nostro comune su giornali, riviste specializzate e TV, anche a caratura nazionale. Tantissime le iniziative culturali, sociali e sportive attraverso le nostre 10 associazioni,. negli ultimi anni sempre più vitali e collaborative”.

Con WivoaRadicondoli tra 2020-2023 l’amministrazione ha erogato contributi per circa 1.200.000 euro di cui circa il 54% alle famiglie e 46% alle imprese. “Con la mia candidatura voglio rinnovare il patto del 2019. Mi presento con lo stesso simbolo e con una squadra rinnovata e motivata. Una candidatura in continuità”, sottolinea Guarguaglini.

Continuità anche sulle opere pubbliche. “Rivendico i grandi obiettivi raggiunti in tema di opere pubbliche: su tutti la conclusione del teleriscaldamento di Radicondoli e della periferia di Belforte – afferma Guarguaglini - Con lo stesso slancio intendo avviare i lavori per la realizzazione del teleriscaldamento del centro storico di Belforte, che comprendono il rifacimento della pavimentazione, i sottoservizi e l’arrivo della fibra in FTTH. Sarà il primo obiettivo di mandato”.

“Presenteremo un cronoprogramma delle opere pubbliche in corso e di quelle che intendiamo realizzare – è la volontà del candidato – Si parte dal rifacimento della pavimentazioni di Radicondoli interessate dal sacatrasparent, dalla nuova scuola, dai parcheggi adeguati e dalla viabilità in uscita dai due borghi”.

Per arrivare al tema geotermia, la posizione di Guarguaglini è chiara. “No al progetto pilota di Lucignano e al progetto di coltivazione Qualtra. Sì al rilancio della produzione geotermica. La grande sfida è aperta con il Decreto Energia che ha consentito alla Regione Toscana di decidere in merito alle concessioni esistenti. Entro il 30 giugno Enel deve presentare la sua offerta. Radicondoli deve essere artefice e protagonista nel proporre e concordare politiche di area: su tutte infrastrutture e vapore gratis per i teleriscaldamenti”.

Fonte: Ufficio stampa