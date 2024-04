Liberazione, il programma delle celebrazioni a Poggibonsi

Giovedì 25 aprile ricorre il 79° anniversario della Liberazione e come ogni anno si svolgerà la cerimonia commemorativa organizzata dall’amministrazione insieme all'Anpi di Poggibonsi.

L'appuntamento è alle 11,15 con ritrovo in piazza Cavour e partenza del corteo accompagnati dalla Banda Cittadina La Ginestra. Il corteo sfilerà per via della Repubblica, piazza Rosselli, piazza Berlinguer fino a raggiungere piazza Mazzini. Alle 11.45, in piazza Mazzini, vi sarà la deposizione di una corona d'alloro al Monumento alla Resistenza di Umberto Mastroianni. Seguirà l’intervento delle Istituzioni.

Le celebrazioni per il 25 aprile si svolgono nell'ambito del protocollo di area che coinvolge i comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Certaldo, Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Poggibonsi