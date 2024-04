Mancano medici di base in Valdinievole, 7 posti in affidamento

L'Azienda USL Toscana Centro, di concerto con il coordinamento sanitario territoriale e la Zona Distretto, ha proceduto alle richieste di zone carenti per la medicina generale anche per la Valdinievole, individuate sulla base dei criteri definiti dall'Accordo e dal preaccordo con la Medicina Generale in considerazione della situazione zonale complessiva.

Per la Valdinievole nell'ambito territoriale Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese sono stati individuate 4 carenze: di queste 2 saranno assegnate senza vincoli, 1 posto verrà assegnato con vincolo di ambulatorio a Massa e Cozzile e 1 posto verrà assegnato con vincolo di ambulatorio a Montecatini.

Per quanto riguarda invece l'ambito territoriale Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano sono state individuate 3 carenze: di queste 2 posti saranno assegnati senza vincoli, mentre 1 posto avrà l'obbligo di ambulatorio a Larciano.

Si precisa che le cessazioni per pensionamento o trasferimento di Medici di Famiglia avvenute nell'ultimo anno, associate a carenze precedenti, sono state gestite mettendo in atto tutte le azioni possibili finalizzate a garantire la possibilità di scelta del medico da parte del cittadino secondo i criteri previsti e grazie anche alla rinnovata collaborazione dei medici di medicina generale del territorio della Valdinievole.

"Siamo davvero soddisfatti del lavoro di programmazione fatto insieme alla nostra Azienda USL - dice il Direttore della Zona Distretto Stefano Lomi - perché con quest'avviso di Regione Toscana siamo in grado di offrire una copertura maggiore e più uniforme sul territorio. I medici di famiglia - prosegue Lomi - sono il primo presidio territoriale e popolano da tempo gran parte delle nostre Case della Salute, garantendo prossimità, competenza e agendo all'interno della rete dei servizi sanitari e sociosanitari. Ringrazio la dottoressa Sara Melani per l'importante lavoro svolto e mi auguro che ci possano essere candidature pronte a rispondere agli avvisi per irrobustire e arricchire l'offerta della medicina generale in Valdinievole".

"Sicuramente - aggiunge Melani, coordinatore sanitario servizi zona Valdinievole - è una nuova importante dimostrazione dell'intenzione dell'Azienda USL Toscana Centro e della Regione a mantenere forte la risposta sanitaria a livello territoriale con la consapevolezza della necessaria attenzione ai bisogni dei nostri cittadini nell'ottica sempre più dello sviluppo di una rete territoriale di servizi fortemente integrata, multiprofessionale e multidisciplinare. Ringrazio sinceramente i medici di medicina generale del nostro territorio per l'importante lavoro sinergico svolto e rimaniamo fiduciosi che questa azione possa portare ai risultati attesi".

Fonte: Asl Toscana Centro