Memorial Locci alla fiera Agricola, la famiglia: "Con il calcio, Marco rivivrà in ognuno di noi"

Con emozione la famiglia Locci comunica che sabato 4 maggio presso lo stadio Comunale Riccardo Neri, all’interno della fiera dell’Agricoltura Agricola, si terrà un Memorial in ricordo di Marco Locci nell’anniversario della scomparsa. Marco fu giocatore del Castelfiorentino Calcio, poi della Polisposrtiva Membrino calcio e infine del Cambiano United, in seguito ne divenne allenatore riuscendo a trasmettere i valori dello sport e la sua passione ai giovani.

“Un ringraziamento doveroso e sentito”, spiega il fratello Andrea Locci, “al Comune di Castelfiorentino, a Agricola e alla società sportiva Gioco Calcio di Castelfiorentino. Un grazie per la preziosa sensibilità con la quale ci hanno permesso di organizzare nel miglior modo possibile il ricordo di Marco nella dimensione che più lo rappresenta: una partita di Calcio. Non ho parole per ringraziare le tantissime persone che hanno voluto far sentire la loro vicinanza attraverso la loro adesione, l’invio di omaggi per la cena e le tantissime offerte arrivate per la fondazione Arco che opera nella ricerca oncologica e assistenza ai malati oncologici.” E continua con commozione, “noi come famiglia da sempre lavoriamo nell’agricoltura, un mondo in cui ogni giorno continuiamo a stupirci dalla meraviglia della Natura. Ma a questo non eravamo preparati! La vostra vicinanza, affetto e generosità va al di là di ogni nostra aspettativa e ci ricorda come dal dolore possano nascere grandi cose. Marco è sempre presente nei nostri e vostri cuori, ci manca ogni giorno di più ma attraverso la gioia del ritrovarci insieme per serata, che vede al centro il gioco del calcio che lui ha sempre amato, Marco rivivrà ancora in ognuno di noi. Grazie per aver sostenuto l’associazione di ricerca Arco perché come le viti, che curo ogni giorno, ci insegnano che dalle ferite delle potature ogni anno sgorga sempre linfa nuova e vita, così in questa occasione insieme faremo nascere nuova linfa dal nostro grande dolore! Vi abbraccio virtualmente tutti, uno ad uno! Sappiate che insieme partecipate a costruite il mosaico di serenità, condivisone e forza che ci ha insegnato Marco! Ci vediamo il 4 maggio vi aspetto allo stadio in una giornata di gioia ricordando il nostro e vostro amato Marco.”

Il programma prevede una partita tra ex giocatori del Castelfiorentino Calcio che hanno condiviso lo spogliatoio con Marco e una rappresentativa di 'ragazzi' del Membrino. La gara inizierà a partire dalle ore 19.00 e avrà due tempi da 30 minuti, all'ingresso è gradita un’offerta libera. Dopo la partita ci sarà un aperitivo cena e djset. Il tutto per passare un po' di tempo insieme nel ricordo di Marco, il ricavato dell'evento sarà devoluto alla fondazione Arco Onlus.