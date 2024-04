Addio alla dentiera in 24 ore con Bios32

Ridere e sorridere è uno dei gesti più naturali al mondo. E se ci si vergognasse a farlo a causa dei nostri denti? Oppure la lunga attesa per un intervento ti spinge a lasciar perdere? Non è giusto!

Ma una soluzione c'è: rivolgiti al centro odontoiatrico Bios32 di San Miniato Basso, via Enrico Pestalozzi 24.

Con l’aiuto degli implantologi esperti e con metodica del carico immediato, ora puoi dire addio alle lunghe attese! Grazie alla tecnologia avanzata e alla competenza dei professionisti Bios32, otterrai denti fissi in soli 24 ore. Un solo giorno e potrai dire addio alla dentiera!

Bios32: via la dentiera in 24 ore!

Il centro Bios32 è un centro di eccellenza, specializzato in implantologia dentale avanzata. Vanta di un team di professionisti altamente qualificati ed utilizza le migliori tecnologie digitali ed odontoiatriche per garantire il massimo successo e la piena soddisfazione dei suoi pazienti.

L’implantologia a carico immediato è una tecnica che permette l’inserimento degli impianti e l’applicazione della protesi in un’unica operazione chirurgica.

Questo tipo di intervento, garantisce un miglioramento a 360º della vita del paziente: sia a livello estetico che soprattutto a livello funzionale.

Avrai la possibilità di goderti i pasti, recuperare la masticazione, parlare e sorridere senza disagio, ripristinando la tua sicurezza ed autostima, mostrando un sorriso dall’aspetto naturale.

Anche nei casi più difficili, in cui sembra che non ci sia abbastanza osso o in situazioni complesse in cui altri falliscono, BIOS32 offre una soluzione per ottenere denti fissi e un sorriso naturale.

Inoltre, sì può ricorrere alla sedazione cosciente che, oltre a garantire una sensazione di rilassamento, dà una minor percezione di quello che sta accadendo: il tempo sembrerà scorrere più velocemente, con il vantaggio di tornare coscienti appena terminano gli effetti. La sedazione viene usata sia per casi complessi che per casi più semplici, al fine di aiutare a ridurre l’ansia e la paura durante l’intervento di implantologia o qualsiasi altra cura.

Non solo: l’uso di tecniche all’avanguardia come l’implantologia computer-guidata ci consente di eseguire interventi senza incisioni nella bocca e senza l’applicazione di punti di sutura, riducendo praticamente a zero qualsiasi dolore post-operatorio.

Bios32

Direttore sanitario Dottor Renato Manzini

Dove: via Enrico Pestalozzi, 24, 56028 San Miniato Basso (PI)

Telefono: 0571 401460, anche via Whatsapp

Sito web: https: bios32.it

Pagine social: Facebook - Instagram

Email: info@bios32.it

Orari

Lun-Ven: 09:00 – 19:00

Sab-Dom: Chiuso