Visite guidate alla mostra su Masolino a Empoli

Da sabato 27 aprile 2024, il Comune di Empoli promuove un fitto calendario di visite guidate alla mostra "Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento", promossa e organizzata dal Comune di Empoli e dalla Fondazione CR Firenze, in corso fino al 7 luglio al Museo della Collegiata di Sant’Andrea e alla Chiesa di Santo Stefano a Empoli.

L’iniziativa risponde alla crescente e continua richiesta del pubblico, sia singoli che gruppi organizzati, provenienti da zone limitrofe e da fuori regione, per ammirare i capolavori di Masolino da Panicale e di quei pittori che condividevano la sua stessa apertura verso nuove soluzioni stilistiche, quali Lorenzo Monaco, Gherardo Starnina, Giovanni Toscani e altri. A testimonianza di ciò, si segnala che sono quasi del tutto esauriti i posti disponibili per le visite guidate gratuite promosse in collaborazione con Unicoop Firenze.

Le visite guidate sono in programma, fino al 7 luglio, tutti i sabati alle ore 16.30, tutte le domeniche alle ore 11 e i mercoledì 8 e 22 maggio, 5 e 19 giugno, 3 luglio alle ore 10.30. Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare entro il giorno precedente la data della visita scrivendo a empolimusei@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero tel. 0571 757563. Il costo della visita guidata, comprensivo del biglietto d’ingresso alla mostra, è di 15 euro.

"Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento", promossa e organizzata dal Comune di Empoli e dalla Fondazione CR Firenze, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, con il sostegno di CEAM Group, AeA, Cerofolini srl, Fondazione SeSa, Sammontana spa, Unicoop Firenze, Ubics e la partecipazione di Edison Network, diretta da Cristina Gelli e curata da Andrea De Marchi, Silvia De Luca e Francesco Suppa, raduna il maggior numero di opere, mai presentato finora, di Masolino da Panicale, alcune conservate a Empoli, altre provenienti da prestigiose istituzioni come le Gallerie degli Uffizi a Firenze, il Museo del Bargello a Firenze, la Pinacoteca Vaticana, il Musée Ingres di Montauban, la chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze, il Museo di Palazzo Venezia a Roma, il Museo di San Matteo a Pisa e molti altri ancora. L’esposizione si tiene in occasione del 600° anniversario della realizzazione di uno dei capolavori di Masolino, concluso proprio nel 1424, ovvero il ciclo di affreschi con le Storie della vera Croce per la cappella della Compagnia della Croce nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani a Empoli, di cui restano ancora dei frammenti e delle sinopie molto importanti.

Per tutte le informazioni utili sulla mostra, le visite guidate e la didattica è possibile chiamare lo 0571 757563, scrivere a empolimusei@comune.empoli.fi.it oppure visitare il sito web www.empoli1424.empolimusei.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa