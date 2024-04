Vivo Montespertoli, tra i candidati per Mugnaini due assessori e 3 consiglieri uscenti

Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Montespertoli, con la presentazione dei sedici candidati in Consiglio comunale a sostegno della ricandidatura del sindaco Alessio Mugnaini. La lista “Vivo Montespertoli”, che comprende le forze del centrosinistra e le esperienze civiche che hanno sostenuto l'operato di Mugnaini nel corso degli anni, si presenta innanzitutto con una novità mai vista nella storia politica di Montespertoli: sono infatti 10 su 16 le donne candidate, un unicum positivo nel panorama politico. Una squadra, quella di Mugnaini, rappresentativa di tante realtà locali, associative e culturali del vasto territorio montespertolese.

"Sono orgoglioso di annunciare la nostra lista dei candidati in Consiglio comunale: una squadra con un mix di esperienze, sensibilità e provenienze diverse, con un numero di donne candidate che è senza precedenti" dichiara Mugnaini.

"All’interno della lista ci sono giovani studentesse universitarie, professionisti, imprenditori, lavoratori dipendenti e pensionati, con una vasta rappresentanza territoriale: da Montagnana a San Quirico, da Ortimino a Fornacette passando ovviamente per il capoluogo, i candidati e le candidate di Vivo Montespertoli sono persone radicate, volenterose, che in questi anni hanno dimostrato il massimo dell’impegno nella società civile. Non si tratta di persone improvvisate, che si sono affacciate al volontariato e alla vita pubblica negli ultimi cento giorni, ma persone che hanno dimostrato negli anni di essere parte attiva della comunità, e per me questa è la cosa più importante" dice il candidato.

I candidati e le candidate in Consiglio Comunale sono:

- Daniela Di Lorenzo (54 anni): pedagogista residente da sempre a San Quirico in Collina e dirigente del Pd, Daniela è assessora uscente a politiche educative, politiche per la famiglia, sanità e sociale ed è la capolista di Vivo Montespertoli;

- Sara Benedetti (24 anni): giovane studentessa universitaria, è attenta ai temi della parità di genere e dell’ambiente e ha alle spalle un impegno come animatrice nei campi scuola parrocchiali;

- Angelita Borgheresi (58 anni): residente a Lucardo, è professionista nel settore della progettazione culturale e lavora da anni come organizzatrice teatrale. È impegnata nell’associazionismo culturale di Montespertoli ed è membro di Uniti a Sinistra;

- Stefania Borghi (51 anni), lavoratrice dipendente in un’azienda del territorio e da sempre impegnata nella vita della sua frazione, Montagnana, a cui si sente legata da sempre;

- Raoul Ciambotti (67 anni): figura storica del volontariato montespertolese, Ciambotti è stato a lungo presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Montesport Montespertoli;

- Ennio Fulignati (60 anni): per decenni storico autista degli scuolabus del Comune di Montespertoli, è stato a lungo coordinatore degli operai del Comune ed è da anni impegnato in numerose associazioni di volontariato del territorio;

- Alessio Gallerini (49 anni), detto “Ale”: imprenditore agricolo nella storica azienda di famiglia, Alessio coniuga una profonda conoscenza del mondo agricolo montespertolese con una spiccata attenzione alle lotte per i diritti civili;

- Jessica Ghizzani (32 anni): consigliera comunale uscente, è l’attuale Vicepresidente del Consiglio Comunale. È impiegata della casa di riposo ed è da anni una appassionata catechista;

- Giacomo Giusti (40 anni): project manager nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, è l’attuale segretario del Partito democratico di Montespertoli ed è consigliere comunale uscente;

- Loredana Pacifici (57 anni): impegnata nell’associazionismo, Loredana è residente nella frazione di Fornacette ed è tra le promotrici della raccolta firme contro la chiusura del ponte di Fornacette;

- Andrea Pippucci (32 anni): militante di Azione, è laureato in ingegneria ed è appassionato di politiche per la sostenibilità ambientale e innovazione;

- Elisabetta Rettori (56 anni): già assessora con l’ex sindaco Mauro Marconcini, a cui si è sempre sentita legata, Elisabetta lavora come dipendente nel settore dell’assistenza sociosanitaria. Milita nel gruppo Uniti a Sinistra, nato nel 2019;

- Chiara Ribechini (42 anni): dipendente del Comune di Castelfiorentino, Chiara è una orgogliosa cittadina di Ortimino, frazione in cui vive da sempre e per cui si impegna attraverso il circolo ARCI e la parrocchia;

- Margherita Sergi (53 anni): consigliera comunale uscente, Margherita si candida come indipendente dopo un quinquennio in Consiglio Comunale dedicato a tematiche quali il trasporto pubblico locale e le politiche giovanili;

- Paolo Vignozzi (61 anni): assessore uscente al commercio, allo sviluppo economico, al lavoroC allo sport, alla caccia e alla pesca e membro di Uniti a Sinistra, Paolo è montespertolese da sempre e lavora come rappresentante commerciale in un’azienda del territorio;

- Ottavia Viti (22 anni) è una giovane studentessa universitaria. Segretaria dei Giovani Democratici dell’Empolese-Valdelsa, Ottavia è impegnata già da anni nell’attivismo giovanile.

"Siamo di fronte - conclude Mugnaini - a una squadra che ha in sé elementi di esperienza, di radicamento territoriale, di grande competenza professionale e di provenienza generazionale diversa. Questa combinazione rappresenta un bel messaggio per Montespertoli e per i montespertolesi: ci candidiamo forti di un radicamento e di una esperienza che i cittadini hanno avuto modo di conoscere e sanno che per noi Montespertoli è il posto del cuore. Invito la cittadinanza a partecipare agli incontri che stiamo portando avanti nelle frazioni del territorio per conoscere il nostro programma e parlare in prima persona con le nostre candidate e i nostri candidati".

Si ricorda che la legge elettorale vigente prevede che si possano esprimere un massimo di due preferenze, purché di genere diverso, scrivendo il nome del/la candidato/a direttamente sulla scheda elettorale e facendo una croce sul simbolo della lista oppure sul nome del candidato Sindaco.

