Abc Castelfiorentino, come sono andate le squadre giovanili nel weekend

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket gialloblu scese in campo nel weekend.

Under 17 Eccellenza

Successo ampio e senza storia per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che al PalaBetti chiudono la pratica Basketball Club Lucca con un perentorio 91-49. Ottimo approccio quello dei gialloblu che mettono le cose in chiaro fin dalla palla a due e indirizzano la sfida già dopo i primi dieci, quando il tabellone segna 32-11. La fuga castellana non si arresta nella seconda frazione, con il vantaggio locale diventa una vera e propria voragine: 58-23 all’intervallo. Così, con la gara ormai ampiamente in controllo, nella ripresa l’Abc amministra il divario (71-37 al 30′) e gestisce senza patemi la volata finale.

Prossimo impegno lunedì 29 aprile alle 21 sul parquet della Firenze Basketball Academy.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKETBALL CLUB LUCCA 91-49

Tabellino: Ticciati 15, Zecchi 15, Carzoli 5, Ciulli 6, Iacopini 6, Bufalini 1, Niccolini 3, Agbegninou 6, Leti 2, Vallerani 3, Filomeno 7, Borghesi 22. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 32-11, 26-12, 13-14, 20-12

Under 17 Silver

Contro la prima della classe non riesce il colpaccio ai ragazzi di Claudio Calvani, che al PalaBetti cadono 39-54 per mano della Pallacanestro Chianti. Avvio tutto in salita per i gialloblu, che pagano l’ottimo approccio degli ospiti e sono subito costretti a rincorrere: 6-20 il parziale alla prima sirena. Nel secondo quarto la gara sale sui binari dell’equilibrio, con l’Abc che ricuce in parte lo strappo andando negli spogliatoi sul 21-27. Al rientro dall’intervallo, però, un nuovo break fa partire anzitempo i titoli di coda: al 30′, infatti, il tabellone segna 28-46, e di fatto l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo sabato 4 maggio alle 18 al PalaBetti contro Union Basket Prato.

ABC CASTELFIORENTINO – PALL. CHIANTI 39-54

Tabellino: Jelassi 10, Kamberaj 6, Barlabà 4, Crisafi 6, Garbetti 4, Giglioli 6, Bini 3 Altamore, Beshaj, Fiorentini ne, De Simone ne, Uci ne. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 6-20, 15-7, 7-19, 11-8

Under 15 Eccellenza

Alla penultima giornata vittoria fondamentale per i ragazzi di Alessandro Mostardi, che con una prova di forza portano a casa il match ai danni dell’Olimpia Legnaia: 81-44 il finale al PalaBetti. Prestazione solida quella dei gialloblu che, consapevoli della posta in gioco, approcciano con autorità scappando sulla doppia cifra di vantaggio già alla prima sirena (23-11). L’allungo castellano diventa fuga nella seconda frazione, quando la difesa gialloblu blinda letteralmente l’area spalancando la strada ad un break di 21-4 che mette una mezza ipoteca già a metà gara: 44-15 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi una timida reazione fiorentina permette agli ospiti di rosicchiare qualche punto (59-34 al 30′), ma i gialloblu restano in saldo controllo e l’ultimo quarto è di nuovo senza storia.

Domenica 28 aprile alle 11.30 ultima e decisiva giornata di regular season sul parquet della Pallacanestro Grosseto.

ABC CASTELFIORENTINO – OLIMPIA LEGNAIA 81-44

Tabellino: Matteuzzi, Matteini 18, Dimiccoli 16, Rosi 2, Pacini 12, Pagliai 3, Barnini, Fedeli 8, Simoncini ne, Costantini 6, Di Carlo 1, Poggesi 15. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 23-11, 21-4, 15-19, 22-10

Under 14 Elite

Sfiorata, ma purtroppo scivolata via sul più bello, la prima vittoria della seconda fase per i ragazzi di Giovanni Corbinelli che a fil di sirena, e dopo un overtime, si arrendono 83-82 sul parquet del Basket Asciano. Con Alessandro Mostardi alla guida a causa dell’impegno in prima squadra di coach Corbinelli, i gialloblu danno vita ad un ottimo primo quarto che chiudono con la testa avanti (21-23), preludio ad una seconda frazione che procede ancora sul punto a punto mandando le squadre al riposo lungo sul 36-34. Al rientro dagli spogliatoi i locali provano ad indirizzare la sfida toccando il +7 alla terza sirena (51-44), ma nell’ultimo quarto il contro break castellano rimanda il verdetto all’extratime: 72-72 al quarantesimo. Al via cinque minuti supplementari scoppiettanti, con un entusiasmante botta e risposta che prosegue fino all’ultimo giro di lancette, quando i locali trovano il canestro decisivo che mette il sigillo.

Prossimo impegno sabato 27 aprile alle 15.30 al PalaBetti contro il Costone Siena.

BASKET ASCIANO – ABC CASTELFIORENTINO 83-82 dts

Tabellino: Di Carlo 17, Barnini 6, Bertelli 12, Pagliai 23, Pirrone 14, Giovannoni 4, Bufalini 6, Anton ne, Capocchini ne, Bianchi, Pannocchi, Capuana ne. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 21-23, 15-11, 15-10, 21-28, 11-10

Under 13 Silver

Inizia il salita il cammino nei playoff di Conference per i ragazzi di Alessandro Mostardi, che nella gara di andata dei quarti di finale cadono 35-68 al PalaBetti per mano del Firenze 2 Basket. I gialloblu, targati Houston Rockets, restano a contatto nel primo quarto, chiuso sul 14-15, salvo poi subire un pesante break nella seconda frazione che permette ai fiorentini di allungare e toccare il +15 a metà gara (18-33). Un vantaggio che gli ospiti amministrano al rientro dagli spogliatoi, rinviando al mittente i tentativi castellani di riaprire i giochi (28-48 al 30′), preludio alla fuga vera e propria che si concretizza nella frazione finale.

Domenica 28 aprile alle 11 il match di ritorno sul parquet del Firenze 2.

ABC CASTELFIORENTINO H. ROCKETS – FIRENZE 2 P. TRAILBLAZERS 35-68

Sono scesi in campo: Battaglia, Anton, Giovannoni, Cipolla N., Cipolla T., Barbieri, Pirrone, Ricci, Bertelli, Gazzarrini, Lisi. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Parziali: 14-15, 4-18, 10-15, 7-20

Under 14 Femminile

Impegno lontano da casa per le ragazze di Alberto Ciampolini, scese in campo sul parquet del Pistoia Basket Junior. Le padrone di casa chiudono i giochi sul 76-31, risultato frutto di una sfida ampiamente amministrata ed indirizzata nella prima parte e poi rientrata sui binari dell’equilibrio a partire dalla terza frazione Dopo due primi quarti di rincorsa, infatti, la reazione castellana al rientro dagli spogliatoi dà vita ad una seconda parte di gara ben più bilanciata, seppur con Pistoia sempre in saldo controllo.

Prossimo impegno domenica 28 aprile alle 11.30 al PalaGilardetti contro il Gea Basketball.

PISTOIA BASKET JUNIOR – BASKET CASTELFIORENTINO 76-31

Sono scese in campo: Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi N., Pagliuca, Jahelezi S., Xhemalai, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Parziali: 22-8, 30-11, 14-6, 10-6

Minibasket

Nel weekend del Minibasket in campo soltanto gli Aquilotti Big 2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni, andati a prendersi una bellissima vittoria a Firenze sponda Olimpia Legnaia. Un successo frutto di una prestazione solida e di squadra, che ha permesso ai mini cestisti gialloblu di tenere sempre saldo il controllo del match.

Per quanto riguarda gli impegni di campionato, nel prossimo fine settimana toccherà agli Esordienti 2012/2013, che sabato 27 aprile alle 9.30 ospiteranno al PalaBetti la Pallacanestro Prato Dragons. Tempo di tornei, invece, per gli Aquilotti 2014, che da giovedì a domenica saranno di scena a Firenze in occasione del 15° Torneo “Tommasino Bacciotti” organizzato dalla Sancat, che ringraziamo fin da adesso per l’invito e l’ospitalità.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa