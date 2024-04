Amici per la Pelle, la mostra itinerante fa il giro delle scuole del comprensorio

Da Castelfranco di Sotto a Santa Maria a Monte: la mostra itinerante di Amici per la Pelle prosegue nel suo tour nelle scuole del distretto conciario toscano. Anche quest’anno infatti, al termine del progetto, che si è concluso in occasione dell’ultima edizione di Lineapelle, a Milano, con la proclamazione delle opere vincitrici di Amici per la Pelle, i lavori creati dagli studenti toscani restano visibili in una mostra che durerà sino all’estate.

La mostra si è aperta nella scuola Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto, alla presenza del preside della scuola Sandro Sodini e del sindaco Gabriele Toti, e nei giorni scorsi ha fatto tappa alla scuola Giosuè Carducci di Santa Maria a Monte. Qui erano presenti il preside dell’Istituto Alessandro Imperatrice e la prima cittadina di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande. Grande la soddisfazione degli ospiti, tra cui diversi studenti, autori delle opere in pelle, già ammirate durante la finale di Lineapelle, ma che grazie alla mostra hanno adesso un’ulteriore occasione per poter essere apprezzate dal pubblico. Con gli studenti erano presenti anche i docenti di arte e immagine e rappresentanti dell’Associazione Conciatori. Le opere in pelle resteranno in mostra persso la scuola Carducci sino alle prossime settimane, quando saranno trasferite nella scuola M. Buonarroti di Ponte a Egola.