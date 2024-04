Centri estivi Vinci, online avviso per albo di gestori e organizzator

Scade alle 13 di martedì 6 maggio il termine per presentare domanda riguardo all’avviso pubblico “per la costituzione di un albo annuale di soggetti organizzatori e gestori di centri estivi per bambini e bambine in età di scuola dell’infanzia e primaria da iscrivere nel programma Vinci Estate 2024”.

L’avviso è rivolto ai cosiddetti enti del terzo settore, come le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, e comunque tutti i soggetti che rientrano nei canoni stabiliti dall’articolo 4 del decreto legislativo 117 del 2017.

Per reperire l’intero bando e gli allegati da accompagnare al modulo di domanda, è necessario andare sul sito del Comune di Vinci al link bit.ly/albocentriestivi2024, scaricare la documentazione, compilarla e inviarla entro le 13 del 6 maggio esclusivamente all’indirizzo pec comune.vinci@postacert.toscana.it, o – per chi non avesse la pec – all’indirizzo di posta elettronica ordinaria protocollo@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa