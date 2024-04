Completati i tracciati del CAI, che uniscono Monte Morello e la Calvana

Completati i nuovi tracciati del CAI, per un totale di circa 30 km, che fanno da cerniera tra l’area di Monte Morello e quella della Calvana, rendendo omogenea la percorrenza dei sentieri sul territorio di Calenzano. I percorsi sono stati realizzati dal CAI di Sesto Fiorentino nell’ambito della convenzione siglata nel 2022 tra il Comune e le sezioni di Sesto Fiorentino e di Prato, che hanno competenza sul territorio di Calenzano rispettivamente per l’area di Monte Morello e per l’area della Calvana. Le due sezioni si sono occupate in questi due anni della manutenzione, di georeferenziare i sentieri e installare nuova cartellonistica.

I nuovi tracciati collegano Legri a Collina, Collina a La Cassiana, Collina a Carraia e Leccio a La Chiusa, Collina a Cupo e Le Croci, connettendo – oltre che le due aree di Morello e della Calvana – anche la Via della Lana e della Seta e la Via degli Dei passando dalla Valmarina, dando vita così a un circuito che coinvolge l’Appennino.

Uno degli ultimi percorsi realizzati è una variante che collega il lago di Legri a Collina, creando un anello tramite Torre e Poggio Montroti: sarà possibile scoprirlo in occasione di una camminata guidata dal CAI di Sesto, nell’ambito del Festival Passo Passo, mercoledì 1 maggio.

L’assessore all’Ambiente sottolinea che la collaborazione con i CAI è uno dei modi per incoraggiare la scoperta rispettosa del territorio, che a Calenzano è composto per il 90% da aree boscate, agricole e verdi. Un tassello che si aggiunge alle altre azioni che mirano a una fruizione “lenta”, come appunto il Festival Passo Passo che prevede laboratori, incontri e passeggiate.

Sempre nell’ambito di Passo Passo, il 1 maggio è previsto, a cura del CAI, anche un itinerario per le mountain bike, pedalando alla scoperta di nuovi e vecchi sentieri nel Comune di Calenzano per guardare da un’altra angolazione i principali monti della nostra zona: Morello e la Calvana.

Sabato 27 aprile, invece, è coinvolto il progetto “Oltre l’ostacolo” del CAI di Sesto, insieme alle associazioni Assieme e Coala, per una passeggiata su un percorso in piano, adatto anche alle carrozzine, attraverso il Parco di Travalle fino alla Chiusa.

Per tutte le informazioni e prenotazioni del Festival Passo Passo, il cui programma arriva fino al 22 giugno: https://www.comune.calenzano.fi.it/it/news/passo-passo-2024

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Calenzano