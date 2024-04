Continuano gli appuntamenti di BUSONI JAM, la rassegna concertistica realizzata dal Centro di Formazione e Cultura Musicale con il sostegno del MiB e di SIAE, per omaggiare il compositore Ferruccio Busoni a 100 anni dalla sua scomparsa.

Il nostro progetto vincitore del Bando PER CHI CREA, è stato selezionato, ci teniamo a dirlo, fra una grande quantità di proposte giunte da tutta Italia, fatto che testimonia la buona qualità del prodotto.

La stagione è concepita come un percorso busoniano che si dispiega attraverso letture, esecuzioni e improvvisazioni su composizioni e scritti di Ferruccio Busoni, che termineranno con la pubblicazione dis cografica a cura di Ema Vinci.

Protagonisti della stagione saranno giovani artisti under 35, grandi talenti del territorio, ma già con una carriera nazionale e internazionale. Sarà il grande pianista Beniamino Iozzelli l’artista del prossimo concerto. Sabato 17 Aprile alle ore 21 presso la Sala Adams del CFCM in Via Don Ezio Canovai 4, Sovigliana (Vinci Firenze).

Con un programma dedicato a Bach/Busoni, Scrjabin, Wagner/Liszt e Beethoven, l’artista accompagnerà il pubblico nell’ascolto di brani tra i più significativi del repertorio pianistico.

Beniamino Iozzelli, si è esibito in recitals pianistici in: Russia, Israele, Svizzera e in Italia per alcune tra le più prestigiose Fondazioni quali il Teatro “Carlo Felice” di Genova, il Teatro “La Fenice” di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino di Firenze ecc.In veste di pianista solista ha collaborato con: l’Orchestra del Carmine di Prato, con la quale ha debuttato a 17 anni, eseguendo il Concerto n.1 di Chopin; l'Orchestra Toscana Classica; l'Orchestra “Nuova Klassica” di Roma; l’Orchestra del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Nel corso dei suoi anni di studio è risultato vincitore di numerosi Primi Premi Assoluti in concorsi pianistici, di composizione e di musica da camera, nazionali ed internazionali.

La rassegna proseguirà il 3 Maggio con il Quartetto Leonardo con un programma incentrato su Haydn e Mozart, alternati a letture di lettere di Ferruccio Busoni.

L’11 Maggio salirà sul palco il duo violoncello e pianoforte Inglese - Contaldo con opere di Busoni, Stravinsky e Debussy.

L’ultimo concerto si terrà presso presso la Basilica di S. Giovanni Battista in Sant’Ansano a Vinci (Firenze)

Il 13 Maggio, con il contributo del Comune di Vinci, saranno protagonisti i musicisti dell’Ensemble Kammerkonzert con Augusto Vismara alla viola e alla direzione, ed Elisa Racioppi al pianoforte. Brani di Busoni, Rolla, Turina e una prima esecuzione assoluta di un brano di A. Vismara concluderanno la stagione BUSONI JAM, ad ingresso gratuito, per tutta la cittadinanza.

Fonte: Centro Formazione Cultura Musicale di Vinci