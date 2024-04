Defibrillatore, come usarlo: corso gratuito dei Fratres Montecalvoli

Purtroppo, mai come in questi giorni, abbiamo capito quanto sia importante e fondamentale saper usare un defibrillatore. È per questo che i donatori di Sangue Fratres Montecalvoli, dopo aver donato alla loro comunità il DAE, grazie anche al contributo della Ditta Fratelli Lottini Srl, organizzano un corso mirato all’utilizzo del Defibrillatore.

Il corso BLSD, ovvero supporto di base alla vita e defibrillazione, sarà effettuato da Formatori della Misericordia di Montecalvoli ed ha lo scopo di divulgare la cultura del soccorso per aumentare le probabilità di sopravvivenza di coloro che vanno in arresto cardiaco.

In pratica è un corso che insegna le manovre di rianimazione di base e l’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico DAE per salvare la vita di una persona in arresto cardiaco.

Il corso teorico/pratico è completamente gratuito, i posti sono limitati, la prenotazione obbligatoria e per dare più opportunità di partecipazione un primo corso sarà effettuato martedì 14 maggio alle 21 presso il Circolo La Perla, Viale della Repubblica n. 67 a Montecalvoli ed un secondo corso sarà effettuato mercoledì 22 maggio alle 21 presso il Circolo ACLI, Via Indipendenza n. 27 a Montecalvoli Alto.

Per informazioni e prenotazioni telefonare o messaggiare al n. 346/5410276 Fratres Montecalvoli.

Fonte: Fratres Montecalvoli