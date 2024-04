Donne e Sport, festa sui pedali per Soroptimist Pistoia-Montecatini

Una festa con tanta gente, sentita per i suoi profondi significati. Ha riscosso notevole successo la prima iniziativa del progetto Donne e Sport: la lunga strada verso la parità, ideato dal Soroptimist International d’Italia e splendidamente attuato dal Soroptimist Club Pistoia-Montecatini Terme della presidente Elisa Potenti.

Buona la prima, quindi: tante le partecipanti, molti i presenti, tra spettatori e semplici curiosi, a “Only Girls”, pedalata non competitiva tutta al femminile organizzata, tra gli altri, dalla ex campionessa di ciclismo Edita Pucinskaite, a scopo benefico per As.VA.L.T, l’Associazione Valdinievole per la Lotta contro i Tumori Onlus. Pedalata non competitiva di 68 chilometri con partenza e arrivo a Monsummano Terme, ove vi era la prima cittadina nonché socia storica del club.

"Prendendo spunto dal Centenario della dodicesima edizione del Giro d’Italia, svoltasi nel 1924 e alla quale prese parte l’unica donna nella storia della corsa rosa ad aver gareggiato, Alfonsina Strada, Soroptimist svilupperà un progetto articolato in varie declinazioni sino a giungere idealmente all’edizione dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, che si prevede essere la più equilibrata di sempre dal punto di vista del genere – fa sapere Potenti –. Intanto, siamo contenti della partecipazione e di quanto raccolto da ‘Only Girls’, a cui abbiamo contribuito con un nostro ‘pensiero’ per As.VA.L.T: è stata una splendida giornata declinata attraverso lo sport del ‘gentil sesso’. Il valore dello sport è stato sancito dalla Costituzione italiana con la modifica del settembre 2023, nella quale si legge ‘La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme’. È bellissimo che la Valdinievole e Pistoia abbiano risposto in modo così convinto, persino entusiasta".

"Per questa seconda edizione di ‘Only Girls’ siamo state onorate di avere al nostro fianco il Soroptimist Club Pistoia-Montecatini Terme, associazione che da oltre mezzo secolo elabora progetti al femminile legati al nostro territorio – ha asserito Pucinskaite –, soddisfatte di batterci contro ogni forma di violenza sulle donne, di sostenere la lotta contro i tumori e di promuovere il ciclismo femminile con incontri e condivisione. Due associazioni sportive ci hanno supportato: Avis Bike Pistoia ed EMP Cycling Team, note per promuovere eventi benefici".

Fonte: Soroptimist Pistoia-Montecatini