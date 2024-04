Doppio sold out al The Cage per Modena City Ramblers e Teenage Dream: Aida nel weekend

È sold out il tradizionale appuntamento con la Festa della Liberazione targata The Cage: come ormai da anni il 24 aprile sera il live club livornese ospiterà i Modena City Ramblers e la serata, organizzata in collaborazione con Anppia Federazione Livorno, sarà l’occasione per celebrare il ricordo di Garibaldo Benifei, di Osmana Benetti e di tutte le grandi persone che hanno dedicato la vita ai valori della Resistenza e dell'antifascismo. I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese. Tutta la loro produzione musicale è contraddistinta dall’uso di strumenti della tradizione popolare: la cosiddetta patchanka celtica, un mix inconfondibile che li renderà riconoscibili e amatissimi dal pubblico. Fortemente caratterizzati dall’impegno sociale e dalla lotta politica, pubblicano il primo album nel 1994, Riportando tutto a casa, in cui mettono in musica le proprie radici emiliane, gli ideali, la passione per l’Irlanda e per i viaggi. Il trentennio a seguire sarà carico di successi, di live in tutto il mondo e di prestigiose collaborazioni, da Goran Bregovic a Bob Geldof. Nel 2022 i Modena City Ramblers hanno dato il via al loro tour per celebrare Appunti Partigiani, tappa fondamentale della loro carriera discografica e disco d’oro nel 2005, e un anno fa sono tornati in studio: a sei anni dall’ultimo disco di inediti, grazie a una campagna di crowdfunding, hanno prodotto Altomare (Modena City Records), un disco in cui si ritrovano tutte le tematiche che compongono la loro forte identità musicale. Undici nuove canzoni che sono undici canti di vita e di speranza, di fiero navigare, di amore e Resistenza. Santi, poeti, naufraghi, capitani coraggiosi, clandestini, disertori, sconfitti ma mai arresi, una umana ciurma in cammino, con le sue contraddizioni e le sue meraviglie. Appuntamento alle 22:30, apertura porte ore 22:00. A seguire dj-set ad ingresso libero con Tony Verace Dj e Trouble Kidd. L’associazione MuraLi, che ha contribuito alla realizzazione del murale di Lucamaleonte all’ingresso del The Cage, sarà presente con un proprio stand.

VENERDÌ 26 APRILE – Prima dell’attesissimo Summer Tour che partirà da Livorno il 7 giugno prossimo, Teenage Dream torna al teatrino di Villa Corridi per una serata che è andata sold out in pochissimo tempo e che certamente non deluderà le aspettative dei tantissimi giovani fan. La festa stile prom-night è nata da un’idea dell’illustratrice Valentina Savi (alias @tuttelemelediannie) e ha macinato una lunga serie di sold out lungo lo stivale e anche all’estero: questo venerdì sarà al The Cage per l’ultimo appuntamento della stagione invernale, prima di tornare in Fortezza Nuova venerdì 7 giugno, data dell’inaugurazione del tour estivo. Chi non fosse riuscito ad accaparrarsi i biglietti potrà acquistare direttamente in cassa i biglietti per il post concerto, per ballare tutti insieme fino a tarda notte (costo 10 euro, prima consumazione inclusa): all’interno della pista da ballo del The Cage sarà allestito il dj-set classico di Teenage Dream, mentre all’esterno sarà possibile ballare con il dj-set di Midnight Memories.

SABATO 27 APRILE – Prosegue My Generation, la rassegna musicale organizzata da The Cage e dalla fiorentina Musicus Concentus per mettere alcuni artisti in rampa di lancio, supportare la musica dal vivo e avvicinarvi un pubblico sempre più giovane; questo sabato è il turno degli Aida, gruppo di quattro giovani fiorentini che condividono la passione per i fuzz e i distorsori e per le sonorità alternative-rock e post-punk. Non ancora ventenni esordiscono al Rock Contest di Controradio e poco dopo, nell’estate del 2022, vincono il contest RockUnMonte e portano in giro un mini tour di sedici date sparse fra Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. A cavallo tra il 2021 e il 2022 pubblicano quattro singoli con Black Candy, storica etichetta fiorentina. L’omaggio nel nome a Rino Gaetano e le influenze diverse che segnano e caratterizzano ognuno di loro, gli Aida sono Samuele Giambalvo (voce e chitarra), Lorenzo Spinelli (chitarra solista e cori), Andrea Orlandi (basso e cori) e Andrea Cerrone (batteria). Le canzoni di questi quattro amici raccontano storie di vita quotidiana, nate e cresciute con loro nel tempo e senza fretta. Dello scorso dicembre è Frammenti, il primo singolo del disco d’esordio prodotto nientepopodimeno che da Francesco Maestro Pellegrini degli Zen Circus. L’album, Sotto i sampietrini il mare, è stato prodotto in studio tra Firenze e Milano per ALTI records/Dischi Maestro ed è distribuito da Visory/Believe: «Il nome del disco deriva da una scritta su un cartello abbandonato durante una manifestazione per il clima nel 2019 e l’autore è sconosciuto – spiegano i quattro – la speranza è che ciò che raccontiamo possa influenzare l’immaginazione di chi non ci conosce come quella frase ha influenzato la nostra». Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro. A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

