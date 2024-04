Elezioni Empoli, la candidata Maestrelli: "Al centro decoro, sicurezza, turismo, trasporti, ambiente e donne"

Decoro della città, sicurezza, turismo, trasporti, ambiente e donne. Questi i temi del programma con cui Maria Grazia Maestrelli si candida a sindaca per la lista “EMPOLI AL CENTRO”.

“La scelta di presentarsi da soli deriva dalla volontà di offrire alla città un’idea diversa di amministrazione e di sviluppo del territorio, collegato ai bisogni ed alle necessità dei cittadini” ha detto Maria Grazia Maestrelli domenica al Teatro La Pergola di Firenze a margine dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva convocata per la ratifica della partecipazione alla lista STATI UNITI D’EUROPA.

“I miei argomenti - continua Maestrelli - sono il decoro della città, la sicurezza dei cittadini da una parte per passare ai trasporti e i collegamenti con il resto della città metropolitana, per arrivare fino alla tutela ambientale e finire con le donne, incentivare i servizi per coloro che lavorano. Si tratta di temi importanti che fanno parte di una diversa concezione della politica, dove Al Centro ci sono le persone e le istituzioni operano al loro servizio e non l’opposto”