Elezioni Sambuca Pistoiese, il professor Marco Breschi si candida sindaco

Domenica scorsa, 21 aprile, si sono riuniti a Taviano, nel comune di Sambuca Pistoiese, i sostenitori di una lista civica ispirata ai valori della Costituzione e del campo progressista con l’obiettivo di presentare l’esito del lavoro svolto per la definizione delle candidature alle elezioni amministrative, che come è noto si terranno nei giorni 8-9 Giugno 2024. Un lavoro intenso che ha però portato i suoi frutti: sarà infatti Marco Breschi il candidato sindaco per Sambuca Pistoiese.

Breschi, nato a Pistoia nel 1957, è professore ordinario di Demografia all’Università di Sassari dove è stato direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e più recentemente direttore generale dell’Ateneo. Dal 2020 vive stabilmente a Castello di Sambuca.

"Sono qui unicamente per ragioni di cuore", esordisce Breschi nel presentare la propria candidatura. "Mi sento debitore verso queste terre: ho scritto la mia tesi di laurea su Treppio, dove ho vissuto per tre anni. La tesi vinse il premio dell’Università di Firenze come migliore tesi dell’anno, dando il via alla mia carriera professionale ed accademica". Marco Breschi sambucano per scelta, dunque: una appartenenza, la sua, dovuta non solo a ragioni di studio e di ricerca, ma anche a legami di amore e gratitudine.

Ora l’obiettivo è consolidare la squadra migliore intorno a Marco. La lista, che sarà una lista civica ispirata ai valori della Costituzione, della democrazia partecipata e dell’equità, è infatti prossima alla sua definitiva composizione, e sarà presentata ufficialmente Sabato 4 Maggio alle ore 15.00 a Pavana Pistoiese, ed alle ore 18.00 a Treppio.