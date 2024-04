Erba alta a scuola, Montelupo nel Cuore raccoglie le segnalazioni dei cittadini

Erba alta che aumenta in maniera esponenziale il rischio della salute pubblica nella zona della scuola dell’infanzia Rodari, in località Graziani. E’ la segnalazione di diversi cittadini.

“La dimensione del fenomeno, nelle aree sopracitate che ricade nella competenza comunale, può essere ben controllata e ridotta. Gli spazi interessati, sono aree destinate al gioco e al transito di bambini” spiegano Federico Pavese, candidato a sindaco per Monteluponelcuore e il consigliere uscente Giuseppe Madia.

Tali criticità, oltre a richiamare tutti i rischi per la salute, aumentano il rischio di incendi per i siti interessati da erba alta e suddetti luoghi diventano habitat ideale per la proliferazione di ratti, serpi, zecche.

“Si manifesta l’esigenza di un intervento, non solo per il ripristino delle normali attività di transito, gioco e sosta ma anche di disinfestazione completa dell’area, in vista della bella stagione” concludono Pavese e Madia.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo