"Fascista offesa più grave di tutti": Mantellassi querela per commento su Facebook

Alessio Mantellassi, candidato del centrosinistra a sindaco di Empoli, ha presentato una querela contro una persona che su Facebook lo ha accusato di essere un “fascista che farà bere l’olio di ricino a tutti”. Il commento è apparso sotto un post della pagina Facebook del candidato in cui si presentava la lista civica a suo sostegno. Mantellassi si è rivolto subito al suo legale e ha presentato querela, che è stata depositata oggi.

"Mentre noi stiamo lavorando per aggregare tante persone in progetti civici e nelle nostre liste qualcuno si è affrettato a scrivere un commento in cui mi si accusa di essere un fascista della peggior specie. Per me questa è l’offesa più grave! A questa persona mando un messaggio, che stia tranquilla, perché sono profondamente, convintamente e visceralmente antifascista. L’eventuale risarcimento del danno- chiude Mantellassi- lo devolverò alle associazioni che organizzano i viaggi della Memoria per gli studenti".

A questo link l'intervento di Mantellassi in cui denuncia il fatto.

Fossi (Pd): "Per nostri valori termine più che mai diffamatorio".

“Bene ha fatto il nostro candidato sindaco ad Empoli, Alessio Mantellassi, a querelare chi lo ha insultato, su Facebook, con l’epiteto di ‘fascista’. I social network sono una vera e propria piazza pubblica, ma c’è chi evidentemente lo sottovaluta, pensando di essere immune dalle conseguenze delle proprie parole. Per i nostri valori è più che mai diffamatorio vederci associare a un termine che rappresenta la prevaricazione e i nemici della democrazia”. Così Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano, commenta la decisione del candidato sindaco di Empoli di querelare un utente Facebook che lo ha definito ‘fascista’.

Mazzeo (Pd): "Leoni da tastiera contro Alessio"

"Alessio Mantellassi, oltre essere un caro amico, è un giovane amministratore molto preparato e competente che si è candidato a sindaco di Empoli.

In questi giorni è bersaglio dei "leoni da tastiera" che oltre alle offese personali, gli hanno dato del fascista. Proprio lui che oltre a essere presidente del Consiglio Comunale di Empoli ha anche la delega alla Cultura della Memoria.

Alessio ha deciso di agire legalmente contro i responsabili e di destinare eventuali risarcimenti per permettere ad ancora più studenti di partecipare al Viaggio della Memoria a Mauthausen.

Bravo Alessio. Fascista per noi è l'offesa più grave. A due giorni dal 25 aprile, voglio ribadirlo con forza: Noi siamo fieramente antifascisti".

Lo afferma Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale.