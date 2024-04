Fattori candidata, molti escono dai Riformisti San Miniato

La decisione dei Riformisti per San Miniato di candidare a sindaco l'ex assessora Marzia Fattori ha provocato scossoni anche nella lista progressista.

L'assessore alla scuola Giulia Profeti assieme a esponenti storici come Manuela Biancalani, Daniela Campisi, Ramona Dinice e Lucio Pizza si sono messi in contrasto con questa decisione. "Nell'associazione, è finito il clima di condivisione che ha caratterizzato l'azione politica degli ultimi 10 anni e, venendo a mancare un progetto comune, la quasi totalità dei membri, tra i quali la maggior parte dei soci fondatori, ha deciso di lasciare il gruppo", commentano gli esuli.

Il sostegno politico rimane verso Simone Giglioli, sindaco candidato per un secondo mandato con il Pd ma senza l'appoggio dei Riformisti. Alla domanda se i fuoriusciti rientreranno nel Pd o in altra lista civica, per il momento non viene data risposta ma probabilmente nascerà una nuova lista. L'area elettorale del centrosinistra si divide dopo l'ingresso di Fattori tra i candidati e una vittoria al primo turno sembra ancora più difficile per il primo cittadino uscente.