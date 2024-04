Filomena Risola è la nuova presidente del Centro Commerciale Naturale di Calcinaia, l’associazione di commercianti che vede il supporto tecnico di Confesercenti Toscana. Il nuovo direttivo è completato dalla vicepresidente Irene Paoli e dalla segretaria Sandra Fruzzetti. Risola prende il posto di Giovanna Di Stasio che in occasione del passaggio di consegne ha ricevuto l’apprezzamento ed il ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto nel precedente mandato. “Un grande in bocca al lupo alla nuova presidente del Centro Commerciale Naturale di Calcinaia – commenta Futura Cavallini, presidente Area Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana – ed al nuovo direttivo, convinti che proseguiranno l’ottimo lavoro svolto dalla precedente presidente Giovanna Di Stasio che ringraziamo per il grande impegno. Stiamo parlando di una associazione viva e con tante idee che ha sempre messo a disposizione del territorio per promuovere Calcinaia, di concerto con l’amministrazione comunale. Iniziative che si sono sempre contraddistinte per la qualità dell’offerta. Come Confesercenti Toscana – conclude la presidente Cavallini – continueremo a supportare il Centro Commerciale Naturale grazie al nostro responsabile Valdera Cuoio Claudio Del Sarto”. “Sono sempre stato presente agli ultimi incontri dei commercianti, per portare il supporto concreto della nostra amministrazione – è il commento del vicesindaco di Calcinaia Flavio Tani-. Successivamente alla prima festa di carnevale che abbiamo organizzato per sostenere il Centro Commerciale Naturale è stata trovata una quadra che ha portato gli iscritti a votare il nuovo direttivo a cui faccio un grande in bocca al lupo”.