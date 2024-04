Giorni decisivi per le giovanili dei Lupi: l'under 19 in campo per il titolo regionale

La stagione del settore giovanile maschile entra in un periodo cruciale. Giovedì 25 aprile è in programma la “Final Four” Under 19: in palio, il titolo regionale di categoria. I Lupi hanno già conquistato lo “scudetto” territoriale del Comitato di appartenenza, Basso Tirreno, e se la vedranno con altre importanti realtà toscane quali Torretta Livorno, Invicta Volleyball Grosseto, Emma Villas La Bulletta Siena. Questo il programma della giornata:

Semifinale A, ore 11.00 (Pala Lilly, Sesto Fiorentino): Torretta Livorno-Invicta Volleyball Grosseto

Semifinale B, ore 11.00 (Palestra Agnoletti, Sesto Fiorentino): Lupi S. Croce-Emma Villas La Bulletta

Nel pomeriggio, ore 17.30, le due vincenti si sfideranno nella finalissima (Pala Lilly).

Il titolo toscano, che i Lupi si sono aggiudicati nelle ultime due stagioni, è particolarmente ambito perché rappresenta la chiave d’accesso alle finali nazionali di categoria, in programma dal 14 al 19 maggio in Umbria (a San Giustino).

Coach Alessandro Pagliai e lo staff stanno preparando meticolosamente l’appuntamento, che è uno dei crocevia fondamentali assieme alla sfida di Junior League (Under 20) in programma invece lunedì 29 aprile, a Santa Croce sull’Arno, contro la Consar Ravenna (ore 20).

Anche la formazione Under 17 ha lottato fino in fondo per il titolo regionale e disputerà, domenica 28 p.v., la finale per il 3^-4^ posto. Il doppio confronto di semifinale con Volley Prato si è risolto rocambolescamente a favore degli avversari: 3-0 per i Lupi nel match di andata, 3-0 per i lanieri nella gara di ritorno, con golden set vinto da Prato (15-12). Un risultato amaro che nulla toglie alla stagione dei ragazzi di coach Guerrini, sempre protagonisti sia nella categoria di appartenenza che nel difficile campionato di serie D.

I più piccoli, i “lupetti”, non hanno voluto essere da meno. La formazione Under 13 maschile, seguita da Folegnani e Frangioni, ha vinto il proprio girone nel campionato territoriale Basso Tirreno (tutte vittorie, un solo set lasciato per strada). Venerdì 26 aprile p.v. giocheranno la semifinale contro la seconda classificata dell’altro raggruppamento (Pallavolo Cascina), con l’obiettivo di arrivare a giocarsi il titolo e la fase successiva. Altro percorso virtuoso quello dei piccoli Lupi Under 12 (formula 3x3). Accompagnati da coach Folegnani, i biancorossi hanno vinto il titolo territoriale Basso Tirreno e si sono poi imposti nello “spareggio” con Virtus Maremma, guadagnandosi il diritto di disputare la fase regionale.

Soddisfazioni a raffica che sono il frutto di tanto lavoro e pari sacrifici, come sottolinea il responsabile del settore giovanile, Fausto Zingoni: “Ci sono squadre che hanno la possibilità di arrivare a dei titoli o di qualificarsi per manifestazioni prestigiose, altre che hanno lavorato magari nell’ombra ma hanno evidenziato una grande crescita nei ragazzi, è il caso dell’Under 14 (terza nel campionato a girone unico) e dell’Under 15 (sesta). Mi preme ringraziare il CDA, tutti i tecnici, le famiglie degli atleti, i ragazzi stessi, i dirigenti, i segnapunti, gli arbitri associati, e quanti spendono il proprio tempo per consentire ai Lupi di portare avanti un’attività sportiva così intensa e qualificata”.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa