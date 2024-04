Guardia di Finanza e Camera di Commercio insieme contro l'abusivismo nel settore immobiliare

La Guardia di Finanza ha incontrato la Camera di Commercio e le associazioni di agenti immobiliari per migliorare la collaborazione e identificare chi opera illegalmente nel settore immobiliare, danneggiando il mercato e i cittadini. L'incontro si è tenuto presso la CCIAA, coinvolgendo molti rappresentanti di categoria, per discutere norme e procedure e stabilire modalità di cooperazione istituzionale. La Camera di Commercio controlla i mediatori immobiliari e invia segnalazioni alle autorità competenti se individua irregolarità. Le Fiamme Gialle hanno evidenziato operazioni recenti di sequestro e sanzioni. Gli agenti immobiliari sono soggetti alle leggi contro il riciclaggio, e se non sono abilitati legalmente non hanno diritto a commissioni. La Guardia di Finanza continuerà a collaborare per proteggere il lavoro legale e l'economia, specialmente durante periodi di incertezza economica.