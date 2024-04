Il Dipartimento di Architettura di Unifi protagonista in Senegal per la giornata del Made in Italy

L'Ateneo fiorentino ambasciatore in Africa dell’eccellenza italiana. I docenti del Dipartimento di Architettura (DiDA) Andrea Innocenzo Volpe e Leonardo Zaffi, insieme all’architetto Luciana Bizzini del Laboratorio di Architettura e Autocostruzione del DiDA, sono stati invitati negli scorsi giorni in Senegal dall’Ambasciata italiana a Dakar.

In occasione della Giornata del Made in Italy – lunedì 15 aprile – hanno realizzato un’installazione di tessuti con colori che richiamano l’Africa, cambiando per un giorno gli spazi e i prospetti del giardino dell’Istituto Italiano di Cultura di Dakar. L’iniziativa intendeva dimostrare come questi materiali costituiscano uno strumento efficace nello sviluppo di progetti creativi per la caratterizzazione e la definizione di spazi nella moderna architettura.

Nei giorni successivi i docenti Unifi hanno incontrato nella capitale senegalese gli insegnanti dei corsi di laurea in Architettura all’Institut Polytechnique Panafricaine e al College Universitaire d’Architecture, per promuovere progetti e partenariati rivolti all’educazione e alla ricerca con l’Università di Firenze.

L’incontro ha fornito anche l’occasione per mostrare le installazioni realizzate dagli studenti del Laboratorio di Architettura e Autocostruzione, destinate a riqualificare aree urbane abbandonate o trascurate.

Infine, per la Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti - lo scorso 18 aprile - i tre rappresentanti del DiDA sono intervenuti alla tavola rotonda organizzata dall’Ordine degli Architetti del Senegal per discutere sul ruolo degli architetti nella salvaguardia di edifici, monumenti e siti di interesse storico di Dakar.

Fonte: Università di Firenze