Liberazione, al teatro comunale di Santa Maria a Monte va in scena in Prima Nazionale 'Emma e le altre'

In occasione della Festa della Liberazione, debutta in Prima Nazionale al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte (PI), Piazza della Vittoria 47, lo spettacolo del Teatro di Bo’ “Emma e le altre”. Un doppio appuntamento Mercoledì 24 alle ore 21 e Giovedì 25 Aprile alle 18: uno spettacolo tra voci, canti popolari e musiche per ricordare e non dimenticare le Donne nella Resistenza Italiana

Sono proprio loro, le Donne, le Protagoniste della nuova produzione del Teatro di Bo’, una presenza spesso adombrata ma che ha svolto un ruolo fondamentale per il movimento partigiano.

L'Armistizio dell'8 Settembre 1943 segna l'inizio di una nuova fase del conflitto che vede Donne e Ragazze, Madri e Figlie, Lavoratrici e Studentesse scendere in piazza, con le armi e senza le armi, per combattere una nuova guerra, per difendere l'Amore e la Libertà.

Lo spettacolo, con la drammaturgia e la regia di Franco di Corcia jr, vede in scena la cantattrice Aurora Loffredo, la giovane Mirka Natali e si arricchisce di composizioni originali e nuovi arrangiamenti della canzone popolare curati da Stive Lunardi, al violino, e Mattia Pagni, al pianoforte.

“Emma e le altre” è inserito della stagione teatrale “Dire Fare Baciare 2024”, realizzata in convenzione con il Comune di Santa Maria a Monte e con il sostegno istituzionale di Fondazione Pisa, e sarà di nuovo in replica, dopo il debutto, Sabato 1 Giugno presso il Teatro Comunale.

Biglietti

INTERO €10

RIDOTTO (Bambin* 4-10 anni, Soci di Bo’, Gruppi di 6+) €5

GRATUITO (Bambin* 0-3 anni)

Prevendite su: https://www.vivaticket.com/it/ticket/emma-e-le-altre/229204?culture=it-it

INFO E PRENOTAZIONI

351.5944009 (anche Whatsapp)

teatrodibo.it