Liberazione Pistoia, commemorazioni diffuse e tanti eventi

Il 25 aprile ricorre il 79° anniversario della Liberazione nazionale dal nazifascismo, avvenuta il 25 aprile 1945. Nell’occasione il Cudir, Comitato Unitario per la difesa delle Istituzioni Repubblicane del Comune di Pistoia ha organizzato, in collaborazione con numerose associazioni cittadine, un calendario di eventi.

Ecco le iniziative in programma giovedì 25 aprile.

Alle 11 in piazza della Resistenza si svolgerà la cerimonia al Monumento ai Caduti con la deposizione di una corona di fiori. Saranno presenti il sindaco di Pistoia, il prefetto e il consigliere provinciale con delega alla rete scolastica. Seguirà un omaggio dell’Anpi a Silvano Fedi con la deposizione dei fiori alla sepoltura monumentale nel cimitero Comunale. Al termine dei due eventi è previsto un concerto di alcune bande in piazza del Duomo. In caso di maltempo, la corona sarà deposta in forma privata e la commemorazione si terrà nella sala Maggiore del Palazzo comunale.

Al circolo Arci di Bonelle si terrà la festa dell’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Le iniziative partiranno dalle 9 con la quarantottesima Maratonina del Partigiano, seguita dalle premiazioni e dal pranzo sociale. Alle 16 si svolgerà l’iniziativa Omaggio a Modesta Rossi nell’omonima piazza a Bonelle per poi proseguire (ore 17) verso Montechiaro, dove, al cippo di Silvano Fedi verrà ricordato il partigiano pistoiese.

Al circolo Arci di Porta al Borgo la programmazione di “Fischia ancora il vento” prevede, a partire dalle 12.30 una perfomance teatrale del gruppo spontaneo Hochi con la regia di Cecilia Lattari. Alle 13 pranzo in strada seguito (ore 16) dal concerto gratuito dei gruppi Emiliano & Janus Bros, Le Figliole e Lampredonto. Alle 20 dj set con gli Hochi All Stars. Info circolo Arci Porta al Borgo via Dalmazia 33, cell. 347 6227943. Le iniziative sono a cura di Circolo Ho Chi Minh, Anpi, Cudir, Arci Pistoia, Sezione Soci Coop di Pistoia, Libera, Emergency, NUDM Pistoia (non una di meno), Associazione L’Acqua Cheta e Insorgiamo GKN.

Domenica 28 aprile a Piteccio si terrà la commemorazione delle vittime civili del bombardamento del 28 aprile 1944, organizzata in collaborazione con il Circolo ricreativo di Piteccio, Pro Loco di Piteccio, Gruppo Alpini Alta Valle Ombrone Pistoiese sezione di Firenze, comitato parrocchiale Piteccio, Anpi sezione Poli Valoris, Croce Verde Piteccio e con il patrocinio di Comune di Pistoia e Cudir. Alle 11 è prevista nella chiesa la Santa Messa in suffragio delle vittime civili del bombardamento celebrata dal vescovo di Pistoia Fausto Tardelli. Seguirà la deposizione delle corone ai monumenti del paese con la lettura dei nomi delle vittime civili. Alle 13 si terrà un pranzo nei locali della parrocchia organizzato dagli Alpini.

Provvedimenti alla viabilità

Per permettere lo svolgimento della cerimonia, giovedì 25 aprile, dalle 9 fino al termine della manifestazione previsto per le ore 12, in piazza della Resistenza (nel tratto di strada in prossimità dell'intersezione con via Campo Marzio) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per permettere lo stazionamento dei mezzi legati alla celebrazione.

Modifiche alla viabilità in via Dalmazia. Per permettere lo svolgimento dell’iniziativa in Porta al Borgo, giovedì 25 aprile sono previste alcune modifiche alla circolazione.

In via Dalmazia (tratto da via Gora e Barbatole a via Porta Al Borgo/viale Petrocchi), dalle 9 alle 23, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito con deviazioni obbligatorie in via dello Specchio per i veicoli provenienti da via Dalmazia (nord) e da Via Gora e Barbatole; inoltre ci sarà la deviazione obbligatoria a sinistra in viale Policarpo Petrocchi per i veicoli provenienti da via Porta al Borgo.

All’interno del Parcheggio Porta Borgo (ex mercato ortofrutticolo), nell’angolo nord-ovest, in prossimità dell’ingresso lato Porta al Borgo sarà vietata la sosta con rimozione forzata su due stalli di sosta. In questi spazi saranno sistemate strutture igienico-sanitarie a servizio dell’iniziativa.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa