L'infiorata di Fucecchio omaggia il Vespa World Day

L’infiorata di Fucecchio conosciuta, e apprezzata, anche dai tantissimi vespisti che sabato scorso si sono radunati a Pontedera in occasione del Vespa World Day. Il gruppo infioratori della Pro Loco, infatti, ha realizzato un quadro di infiorata dedicato alla manifestazione che ha riscosso grande successo tra gli appassionati che si sono dati appuntamento nella cittadina pisana.

Un evento che ha aperto una settimana ricca di appuntamenti e che giovedì 25 aprile proseguirà a Fucecchio con la Fiera del Gusto, promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e dell’UNPLI Toscana, che si appresta a vestire a festa le vie del centro grazie alla tradizionale vetrina mercato della norcineria toscana. A partire dalle ore 9, e per l'intera giornata, mercatino artigianale in corso Matteotti e via Nazario Sauro, con apertura straordinaria dei negozi. In piazza Montanelli, invece, esposizione e degustazione di prodotti tipici, con particolare interesse per gli antichi sapori e tradizioni culinarie. Per il secondo anno consecutivo, inoltre, sarà organizzata una gara sulla preparazione dello zuccherino, dolce tipico fucecchiese del periodo di Carnevale, alla quale potranno partecipare cittadini e pasticcerie (necessario contattare la Pro Loco). A partire dalle ore 15, infine, al via il tour turistico del centro storico, che terminerà con la visita al punto panoramico sulla Torre di Mezzo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Pro Loco al numero 0571 24271 o via mail all’indirizzo, info@prolocofucecchio.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa