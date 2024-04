Orgoglio Fucecchiese si ripresenta alle elezioni a sostegno di Emma Donnini

Orgoglio Fucecchiese è una lista civica nata nel 2019, un progetto che a suo tempo si pose l’obiettivo di avvicinare al mondo della politica persone comuni, sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli in una sfida affascinante e di grande responsabilità, quella di amministrare il bene pubblico.

In quell’occasione la lista riuscì ad ottenere un risultato sorprendente: il 10% dei votanti scelse di sostenere Orgoglio Fucecchiese.

Da questo elenco di semplici cittadini prestati alla cosa pubblica furono scelti un assessore, Emiliano Lazzeretti, con una delle deleghe più delicate, quella alle politiche sociali, e una consigliera comunale, Federica Banti, che ha portato per 5 anni nella principale assemblea cittadina la voce di tutti coloro che votarono Orgoglio Fucecchiese, onorando il mandato degli elettori.

Per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 abbiamo deciso convintamente di riproporci e di sostenere Emma Donnini come candidata a sindaco di Fucecchio, per un mandato di continuità con il Sindaco Alessio Spinelli.

Tra i 16 candidati molti sono alla loro prima esperienza, ma sono presenti anche alcuni componenti del 2019 tra cui, oltre all'assessore uscente Emiliano Lazzeretti e alla consigliera uscente Federica Banti, l’ex membro del consiglio di amministrazione del Palio di Fucecchio Ambra Satti, l’insegnante e attuale membro del CDA del Palio Tania Benvenuti.

Le new entry sono il Medico di famiglia Gianmarco Nieri, e il Medico Ortopedico del Centro Artroprotesico specialistico di Fucecchio Stefano Carli, l’ex dirigente di contrada e attualmente membro del CDA del Palio Enrico Favilli, il professore di musica Giovanni Iacobelli ( Vincenzo) l’allenatrice dell’Atletica Fucecchio Giada Nocciolini, l’ avvocata Silvia Bicchi, l’imprenditrice Cristina Cartura e Luca Sarmiento, operatore del settore trasporti.

Tra i giovanissimi, il meccanico specializzato Elia Picchi, gli studenti universitari Cassandra Modesto e Gabriele Monti, e il co-titolare d'azienda produttrice di scarpe da calcio Alberto Moriani.

E’ un gruppo di persone comuni che ha deciso di dedicarsi alla politica per sostenere il progetto di Emma Donnini, convinti che solo attraverso il suo programma Fucecchio potrà continuare a crescere.

E’ una lista politicamente trasversale, peculiarità che ci ha contraddistinto fin dal 2019. Abbiamo deciso di continuare su questa linea convinti che per far diventare Fucecchio ancor più straordinaria sia necessario riuscire ad ascoltare tutti, cercando di dare risposte mirate in base alle varie necessità.

Fare una campagna elettorale a sostegno di Emma Donnini per costruire e non per distruggere.

Riconfermarsi significherebbe aver centrato due importanti risultati: eleggere Emma Donnini sindaco, la prima donna a guidare Fucecchio, e dare voce, con la nostra lista civica indipendente dai partiti, a tanti cittadini che in un partito non si riconoscono, ma vedono in Fucecchio un paese meraviglioso!

Nella foto, da sinistra:

Emiliano Lazzeretti

Bicchi Silvia

Monti Gabriele

Moriani Alberto

Cartura Cristina

Nocciolini Giada

Modesto Cassandra

La candidata sindaco Emma Donnini

Benvenuti Tania

Banti Federica

Satti Ambra

Iacobelli Giovanni - Vincenzo

Favilli Enrico