Postazione della Lega al mercato di Fucecchio

Domani mercoledì 24 aprile dalle ore 8,45 alle ore 13,30 saremo con una postazione in piazza XX Settembre, nella nostra Fucecchio, all'ingresso del mercato settimanale lato Bar Giuliano (in caso di pioggia sotto la tettoia del succitato locale), a raccogliere firme per presentare la lista della Lega Salvini Premier alle prossime Elezioni Comunali di Fucecchio dell' 8 e 9 giugno prossimi. Occorrono circa 200 firme di cittadini sottoscrittori residenti, per presentare la nostra lista e non sarà uno scherzo trovarle in poco tempo, entro i primi giorni di Maggio. Ci appelliamo a tutte le persone perché vengano a firmare la nostra lista e tutto ciò, sarà visto come un grande gesto di libertà e di democrazia ". Questo dichiara Marco Cordone (Segretario della Lega a Fucecchio e Vicesegretario Provinciale di Firenze), che conclude così il suo intervento:"Presentare la nostra lista alle Comunali della Città dell'omonimo Padule, in sostegno al candidato Sindaco della coalizione di Centrodestra, Vittorio Picchianti è fondamentale perché se alcuni candidati della lista leghista saranno eletti in Consiglio comunale, porteranno avanti la nostra proposta di 'Istituzione di un Assessorato alla Sicurezza e Legalità' ".

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa